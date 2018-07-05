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 Мемориальную доску поэту Осипу Мандельштаму открыли в Киеве. ФОТО

5 июля в Киеве на улице Марии Заньковецкой открыли мемориальную доску поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде Мандельштам (Хазиной).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Мемориальную доску поэту Осипу Мандельштаму открыли в Киеве 01

Осип Мандельштам с Надеждой Хазиной познакомились в Киеве и проживали в городе с 1919 по 1929 год.

Инициировали проект Украинский центр Международного ПЕН-клуба, издательство "Дух и Литера" и Центр Иудаики. Автор мемориальной доски супругам - скульптор Светлана Карунская.

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"Открытие доски не связано ни с одной датой. Просто в Киеве не хватало памятного места, связанного с этими людьми. Во-вторых, сегодня актуально напомнить, что оба, особенно Осип Мандельштам, были жертвой того самого режима, который сегодня убивает наших людей. Так же, как он убил Осипа Мандельштама и многих россиян, украинцев и других несчастных граждан той страны ", - сказал на открытии доски президент украинского ПЕН-клуба Николай Рябчук.

Осип Мандельштам погиб в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года.

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Источник: https://censor.net.ua/p3075091
 
   
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Леонид Киселев (Киев, 1946 - 1968)
Памяти Осипа Мандельштама

Поэту невозможно умереть
В больнице или дома на постели.
И даже на Кавказе на дуэли
Поэту невозможно умереть.

Поэту невозможно умереть
В концлагере, в тюремном гулком страхе,
И даже в липких судорогах плахи
Поэту невозможно умереть.

Поэты умирают в небесах.
Высокая их плоть не знает тленья.
Звездой падучей, огненным знаменьем
Поэты умирают в небесах.

Поэты умирают в небесах.
И я шепчу разбитыми губами:
Не верьте слухам, ЖИЛ В ПОМОЙНОЙ ЯМЕ,
А умер, как поэты, в небесах.
1968
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиМемориальную доску поэту Осипу Мандельштаму открыли в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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