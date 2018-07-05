 Мемориальную доску поэту Осипу Мандельштаму открыли в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Осип Мандельштам с Надеждой Хазиной познакомились в Киеве и проживали в городе с 1919 по 1929 год.

Инициировали проект Украинский центр Международного ПЕН-клуба, издательство "Дух и Литера" и Центр Иудаики. Автор мемориальной доски супругам - скульптор Светлана Карунская.

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"Открытие доски не связано ни с одной датой. Просто в Киеве не хватало памятного места, связанного с этими людьми. Во-вторых, сегодня актуально напомнить, что оба, особенно Осип Мандельштам, были жертвой того самого режима, который сегодня убивает наших людей. Так же, как он убил Осипа Мандельштама и многих россиян, украинцев и других несчастных граждан той страны ", - сказал на открытии доски президент украинского ПЕН-клуба Николай Рябчук.

Осип Мандельштам погиб в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года.

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