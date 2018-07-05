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 На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС 01

Информация о пожаре на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, что в Голосеевском районе столицы, поступила в 15:40.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что произошло возгорание соломенной кровли недействующей 1-этажного деревянного здания размером 5х 10 м. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово сгорел один из домов экспозиции, - ГСЧС. ФОТО

В 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать.

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС 02

В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м.кв.

На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Смотрите: В Киеве произошел пожар на территории музея "Пирогово". ФОТО

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3075088
 
 
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Вата везде

Игрока львовских «Карпат» Михаила Готру выгнали из команды за поддержку сборной России на Чемпионате мира. Об этом сообщает Zaxid.net.
Согласно сообщению, львовские «Карпаты» расторгли соглашение с вратарем молодежной команды Михаилом Готрой. Накануне были опубликованы скрины с его соцсетей, где игрок горячо поддерживает футбольную сборную России на Чемпионате мира.

В клубе заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Однако подтвердили, что контракт с 18-летним игроком был расторгнут.
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Ну это только поджог. Вот блять где нужно камеры ставить - наследие украинцев охранять, а свою жопу потрошиную охранять.
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Ну это только поджог. Вот блять где нужно камеры ставить - наследие украинцев охранять, а не свою жопу потрошиную охранять.
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да замыкание бех проводов - комуто местечко нравится
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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