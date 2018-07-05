 На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, что в Голосеевском районе столицы, поступила в 15:40.
По прибытию к месту пожара спасатели установили, что произошло возгорание соломенной кровли недействующей 1-этажного деревянного здания размером 5х 10 м.
В 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать.
В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м.кв.
На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Игрока львовских «Карпат» Михаила Готру выгнали из команды за поддержку сборной России на Чемпионате мира. Об этом сообщает Zaxid.net.
Согласно сообщению, львовские «Карпаты» расторгли соглашение с вратарем молодежной команды Михаилом Готрой. Накануне были опубликованы скрины с его соцсетей, где игрок горячо поддерживает футбольную сборную России на Чемпионате мира.
В клубе заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Однако подтвердили, что контракт с 18-летним игроком был расторгнут.