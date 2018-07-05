 На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве сгорел дом-экспонат, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, что в Голосеевском районе столицы, поступила в 15:40.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что произошло возгорание соломенной кровли недействующей 1-этажного деревянного здания размером 5х 10 м.

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В 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать.

В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м.кв.

На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

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Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.