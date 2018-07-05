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 Автомобиль директора фармацевтической фабрики подорвали в Харькове - жертв нет. ФОТО

В Харькове взорвали машину директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровских.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным местного портала Depo, это произошло 5 июля, около 19:00 на улице Гризодубовой, недалеко от дома, где проживает владелец машины.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что в результате подрыва пострадали сам директор фабрики и два его охранника. Все трое получили легкие телесные повреждения.

Однако, пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. 5 июля 2018 в 18-20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля "Ауди", - говорится в сообщении.

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Автомобиль директора фармацевтической фабрики подорвали в Харькове - жертв нет 01
Автомобиль директора фармацевтической фабрики подорвали в Харькове - жертв нет 02

Источник: https://censor.net.ua/p3075082
 
 
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одни убийства и подрывы.. "потужні рехформи"
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он его специально в какое то далекое зажопье отвез, что бы там подорвали посреди джунглей ?
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а день еще не закончился.....- и вновь назначенные 5 (пять) генералов МВС получившие вчера повышение с полковников за отличную работу еще не успели новые погоны обмыть.... Автомобиль директора фармацевтической фабрики подорвали в Харькове - жертв нет - Цензор.НЕТ 2520
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На улице Гризодубовой - повезло что топором не добили.
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я так понял это что то среднее между окраиной Медельина и фавелами Рио де Жанейро ? )))
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застрахованый по КАСКО, тачку ушатал, а по страховке выдадут новую. что непонятного ?
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Мало віддав Допі та Гепі кокаїну за червень.....
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Ооо фармацевтическая мафия это вам не это ,это о-го-го ,толкать народу мел от всех болезней по цене золота-бриллиантов это конечно надо уметь ...
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и руководство главка областной полиции


оце насторажує невже так перелякалися, що поставок трамадола більше не буде?
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Какой полярный мир, директор фабрики "Здоровье" с двумя охранниками катается.
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Украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны в\т,которая под рук офицера РФ Игоря Гиркина направлялась из Славянска в Донецк,но получили Отказ.. Над колонной прошла пара СУ-25, запросили разрешение ГШ АТО об уничтожении колонны Получили отказ..
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Наверно кто то сильно не любил этого директора.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль директора фармацевтической фабрики подорвали в Харькове - жертв нет. ФОТО
 
 
 
 
 
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