 Таможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Досудебным расследованием установлено, что за уменьшение суммы таможенных платежей при растаможивании автомобиля "Опель Астра" таможенный брокер получил неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. гривен.

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5 июля, непосредственно во время совершения преступления, взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.





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Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.