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 Таможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В Кировоградской области правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки таможенным брокером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Таможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что за уменьшение суммы таможенных платежей при растаможивании автомобиля "Опель Астра" таможенный брокер получил неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. гривен.

Смотрите: Чиновник Одесской таможни задержан при получении 650 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

5 июля, непосредственно во время совершения преступления, взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Таможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 02
Таможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 03

Также смотрите: Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3075077
 
 
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Что за ерунда, таможенный брокер не посадова особа, как он может получать взятку, он ничего не решает по таможенной стоимости, это решает инспектор. Таможенный брокер может ДАТЬ взятку, но никак не взять.
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Вот же гадёныш какой. Расхититель капиталистической собственности.
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Таможенный брокер не является должностным лицом, он всего лишь посредник, оказывающий услугу своему клиенту по таможенному оформлению его товара. Он не мог получать взятку, т.к. не он принимает решения, он передавал взятку таможенному инспектору (возможно оставив себе "малую толику" в качестве дополнительного гонорара ))
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Шумовая завеса для лохтората - типа Грося душит таможню ))))
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Тут важно, что он - посредник, представляющий интересы клиента. Так что взятку от него он получить не может. Пока он эти деньги не передал инспектору таможни, это не взятка, а гонорар.
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Миллиарды на таможне .В условиях войны за взятки чиновникам = расстрел .
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хрен что ему докажут! скажет что так оценил свои услуги и клиент согласился.
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Ахаха! Таможенный брокер, взятка... Как это увязать?? Со статьёй 368 ук??)))
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Службовою особою!! С каких херов брокер уже стал службовою особою??
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТаможенный брокер задержан на Кировоградщине при получении 8 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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