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Все про:Запорожье (1415) Нацполиция (7745) Славянск (2194) Антитеррористическая операция (15731) Панченко (1)

 Прошли "ад" и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области полковник полиции Александр Панченко принимал непосредственное участие в освобождении Славянска. 5 июля 2014 бойцы запорожской роты милиции особого назначения, под его командованием, на 5 блокпосте под Славянском полностью уничтожили бронированную группу террористов главаря Игоря Гиркина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале, размещенном Отделом коммуникации полиции Запорожской области.

С 6 июня 2014 года личный состав специальной роты милиции Главного управления МВД Украины в Запорожской области нес службу в зоне АТО на блок-посту №5 у города Славянск и на горе Карачун.

Во время первого боевого дежурства 8 июня 2014 террористы, используя инженерные машины, оснащенные тяжелым вооружением, пытались уничтожить блокпост и прорваться из Краматорска в Славянск. В ходе отражения нападения, завязался ожесточенный бой, в ходе которого правоохранители обезвредили технику нападающих. Благодаря решимости личного состава под управлением Александра Панченко, террористы не прошли дальше.

В ночь прорыва, с 4 на 5 июля 2014 через блокпост №5, близ Славянска, колонна террористов под руководством Игоря Гиркина, пыталась осуществить прорыв к Краматорску и начала обстреливать из разнообразного вооружения, в том числе танков, украинские позиции.

В ходе противостояния, работники спецроты запорожской милиции под командованием и при непосредственном участии Александра Панченко уничтожили технику противника. А именно: 2 легковых автомобиля, танк Т-64, 2 единицы БМП-2, 1 единицу БД-2, уничтожили более 20 террористов. Также провели зачистку от живой силы противника, которая скрывалась в лесополосе.

"Тогда, я никого не заставлял ехать в зону проведения антитеррористической операции. Я только собрал все свое подразделение и спросил: "Кто со мной поедет в командировку?" Обнаружили желание 30 поехали - 25. Так и служили вместе. Защищали, защищали и отстаивали родную землю. Прошли "ад" и вернулись живыми ", - рассказывает заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области полковник полиции Александр Панченко.

15 июля 2014 Президент Украины подписал указ о награждении полковника милиции Александра Панченко государственной наградой - орденом "За мужество" третьей степени. А в феврале 2017 полицейский получил награду за заслуги в обороне независимости Украины орден - "Народный герой Украины".

Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 01
Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 02
Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 03
Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 04
Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 05
Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 06
Прошли ад и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году 07

Источник: https://censor.net.ua/p3075076
 
   
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Дякую, хлопці, за вірну службу своїй державі.
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Чому військові не стояли на блок-постах з ПТРК та гранатометами, що там робили поліціянти? Влада ставила ментів на блок-пости для того щоб вони не могли чинити спротив підготовленим російським терористам-спецназівцям. По цим подіям ще буде трибунал і турчинов, яценюк та тимошенко будуть відповдати!
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а військові могли чинити опір ?
тоді навіщо добровольці тисячами йшли на війну ?
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У військових є штатна протитанкова зброя, ПТРК, РПГ, бронетехніка, навички, військовий зв'язок! А в ментів всього цього немає і вони в принципі не можуть відбивати напад бронегрупи терористів! Те що сталось на блок-посту це диво, що менти влучили в бронетехніку, що вони змогли відбити наступ терористів. В принципі у ментів не було шансів на перемогу.
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Військові в цей час не хотіли втручатись у "внутрішній конфлікт", якщо забув
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Тоді у військвих не було нічого і військових там не було....
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а потом по приказу ссыкливого генштаба пропустили колонну в Донецк
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це була велика помилка, фатальна для мільйоного міста.
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Шо там показувати, не дали наказ на знищення колони Гіркіна коли йшов на Донецьк, европідараси рекомендували не воювати, та й наші лампасні паркетчики нічого не вміють окрім ворувати...,думали вони й при московітаз будуть генералами....
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Да нет. Сами без приказа пропустили. Обкакались не много.
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Це був благородний жест. Мабуть спроба припинити конфлікт, але не як виявилось з рашкою такий варіант не пройшов. Потрібно було знищувати всіх і не шкодувати.
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А когда из крыма бежали, что это было. Тоже жест. Или трусость
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Ті, хто вийшов з Крима, потім лупив русню на дАмбасі.
Особисто цих хлопців знаю.
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Військові в цей час не хотіли втручатись у "внутрішній конфлікт", якщо забув
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Найбільша помилка хуйла, це впевненість в тому , що російськомовні мешканці восьми областей України котру воно назвало "новоотсосия" - з хлібом-сіллю будуть зустрічати "русский мир".. Зустріли кацапів свинцем..
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там еще рыжая сепаратистка была взята в плен
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Молодцы , парни ! Надо дальше давить козломордых.....
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Украинский Народ победил российскую ничтожную армию силой духа , патриотизма и любовью к своей родине Украине .
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а только вчера кто-то кричал про псов авакова... Состояние когнитивного диссонанса не оставляет народ
http://texty.org.ua/pg/article/hohobi/read/86215/Vata_drugogo_rivna_Jak_ludy_z_proukrajinskymy
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А откуда вдруг у Гиркина появились танки, бмп и пр.? Как они там материализовались? Ладно легким вооружением разжились у ментов и сбушников. Но танки!!!? Кстати в Донецк они приехали на машинах и автобусах. Ехали спокойно, не таясь. Это был явный договорняк с нынешними власть имущими. Но об этом никто ни гу-гу.
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Как то некрасиво. Не вспомнили ни про 25-ю бригаду ВДВ, которая там стояла, ни про нацгвардию, а только про спец роту полиции, которая подчинялась 25-ке. Плохо когда искажают факты и историю.
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Да 25-ка и ставила этот блок, а беркута изначально Иванофранковские были. Их сослуживцы погибли в вертолете с генералом Кульчицким, котрый сбили рядом с блоком. А потом, там уже и Запорожские появились. А по статье только Запорожские там и были. Не факт
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрошли "ад" и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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