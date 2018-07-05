 Прошли "ад" и вернулись - как запорожские полицейские на 5-м блокпосту под Славянском уничтожали террористов в 2014 году. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале, размещенном Отделом коммуникации полиции Запорожской области.

С 6 июня 2014 года личный состав специальной роты милиции Главного управления МВД Украины в Запорожской области нес службу в зоне АТО на блок-посту №5 у города Славянск и на горе Карачун.

Во время первого боевого дежурства 8 июня 2014 террористы, используя инженерные машины, оснащенные тяжелым вооружением, пытались уничтожить блокпост и прорваться из Краматорска в Славянск. В ходе отражения нападения, завязался ожесточенный бой, в ходе которого правоохранители обезвредили технику нападающих. Благодаря решимости личного состава под управлением Александра Панченко, террористы не прошли дальше.

В ночь прорыва, с 4 на 5 июля 2014 через блокпост №5, близ Славянска, колонна террористов под руководством Игоря Гиркина, пыталась осуществить прорыв к Краматорску и начала обстреливать из разнообразного вооружения, в том числе танков, украинские позиции.

В ходе противостояния, работники спецроты запорожской милиции под командованием и при непосредственном участии Александра Панченко уничтожили технику противника. А именно: 2 легковых автомобиля, танк Т-64, 2 единицы БМП-2, 1 единицу БД-2, уничтожили более 20 террористов. Также провели зачистку от живой силы противника, которая скрывалась в лесополосе.

"Тогда, я никого не заставлял ехать в зону проведения антитеррористической операции. Я только собрал все свое подразделение и спросил: "Кто со мной поедет в командировку?" Обнаружили желание 30 поехали - 25. Так и служили вместе. Защищали, защищали и отстаивали родную землю. Прошли "ад" и вернулись живыми ", - рассказывает заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области полковник полиции Александр Панченко.

15 июля 2014 Президент Украины подписал указ о награждении полковника милиции Александра Панченко государственной наградой - орденом "За мужество" третьей степени. А в феврале 2017 полицейский получил награду за заслуги в обороне независимости Украины орден - "Народный герой Украины".













