 Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - написала она.

По ее словам, после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

При этом Л.Сарган не уточнила сути изменения подозрения нардепу.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).



14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.