EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  1827  8
Материалы по теме:
Все про:Добкин (915) Луценко (7046) Сарган (265)

 Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступления народному депутату Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаилу Добкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте: Суд отменил арест винного погреба и домов по делу Добкина

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - написала она.

Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения 01

По ее словам, после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

При этом Л.Сарган не уточнила сути изменения подозрения нардепу.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3075044
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дык, европейский принцип рыбалки он так и есть, поймал - отпусти... Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения - Цензор.НЕТ 877
 показать весь комментарий
 
Нет, это чисто кацапский принцип "рыбалки" - поймал, взял взятку в несколько "сотен тысяч" или "лямов" (в зависимости от "величины рыбы") и потом отпусти... Это кацапская, по-сути, коррупционная рулетка, именно поэтому, что в Украине, что в Кацапстане (РФ) основная часть вороватых чинуш просто откупается... Кстати, закон про "откуп" от отсидки взятых на взятке чиновников, готовил и протолкнул в ВР еще при Яныке "региАнал" Портнов, тот, что из команды Йулии Владимировны "газовой косы" Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения - Цензор.НЕТ 4137
 показать весь комментарий
 
 
отпусти с миром, забрав в бюджет все нажитое награбленное.
такой вариант и меня бьі устроил.
 показать весь комментарий
 
Ну, то что рыбу доят - это понятно... но чтобы деньги в бютжет..? Не, не слышал...
 показать весь комментарий
 
скоро и в Украине..... Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения - Цензор.НЕТ 4560

Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения - Цензор.НЕТ 9625 Ray‏ @Ray_net_ua 33 мин.33 минуты назад
Реформированная полиция южной Африки В ЮАР полицию ограбили при исполнении служебных обязанностей.

Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения - Цензор.НЕТ 4430
 показать весь комментарий
 
 
Та выйдет сухим из воды - факт, потому, что всё покупается в Украине и продаётся...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛуценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх