 Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 июля в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Нардеп Сергей Пашинский делится информацией со спикером Андреем Парубием
В гостях у Ирины Геращенко и Андрея Парубия - представитель Президента в ВР Ирина Луценко и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов
Замглавы фракции "Народного фронта" в Верховной Раде Андрей Иванчук держит кулаки
Милое общение нардепов
Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат чем-то озадачил Виталия Хомутынника
Серьезная беседа
Главный "радикал" Ляшко не сдерживает эмоций в разговоре с руководителем фракции "Народного фронта" Максимом Бурбаком
Противники медреформы - оппоблоковец Игорь Шурма и Ольга Богомолец
Нардеп Руслан Богдан, наверное, делает коллеге массаж
Под куполом Рады что-то происходит..
Олег Ляшко выступает с трибуны, в президиуме кипит работа
Нардеп Розенблат обсуждает что-то приятное в компании коллег
Нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум
Артур Герасимов что-то поясняет Ольге Черваковой
За трибуной - свободовец Юрий Левченко с коллегой