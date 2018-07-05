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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22130) парламент (779)

 Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 июня, Верховная Рада поддержала закон о "едином окне" на таможне, запретила застройку Почтовой площади и не смогла начать голосование за новый состав Центральной избирательной комиссии. В результате фракция БПП решила прекратить сегодняшнюю работу сессионном зале до решения вопроса обновления ЦИК. Вместе с тем нардепы утвердили календарный план следующей сессии: первое заседание после каникул состоится 4 сентября.

День работы ВР 5 июля в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 01

Нардеп Сергей Пашинский делится информацией со спикером Андреем Парубием

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 02

В гостях у Ирины Геращенко и Андрея Парубия - представитель Президента в ВР Ирина Луценко и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 03

Замглавы фракции "Народного фронта" в Верховной Раде Андрей Иванчук держит кулаки

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 04Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 05

Милое общение нардепов

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 06

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат чем-то озадачил Виталия Хомутынника

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 07

Серьезная беседа

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 08

Главный "радикал" Ляшко не сдерживает эмоций в разговоре с руководителем фракции "Народного фронта" Максимом Бурбаком

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 09

Противники медреформы - оппоблоковец Игорь Шурма и Ольга Богомолец

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 10Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 11

Нардеп Руслан Богдан, наверное, делает коллеге массаж

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 12
Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 13

Под куполом Рады что-то происходит..

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 14

Олег Ляшко выступает с трибуны, в президиуме кипит работа

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 15

Нардеп Розенблат обсуждает что-то приятное в компании коллег

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 16

Нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 17

Артур Герасимов что-то поясняет Ольге Черваковой

Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля 18

За трибуной - свободовец Юрий Левченко с коллегой

Источник: https://censor.net.ua/p3075036
 
 
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А парламент оказываеться и без БэПэПэ обойтись может, если захочет. Интересная мля у нас коалиция...
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Воровская малина с барыжным паханом. Тошнят уже все. Гадя, прости!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДемарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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