 Демарш БПП, смотрящий под купол Добкин и сеанс мануальной терапии от Богдана - рабочий день в Раде 5 июля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 июля в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Нардеп Сергей Пашинский делится информацией со спикером Андреем Парубием

В гостях у Ирины Геращенко и Андрея Парубия - представитель Президента в ВР Ирина Луценко и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов

Замглавы фракции "Народного фронта" в Верховной Раде Андрей Иванчук держит кулаки

Милое общение нардепов

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат чем-то озадачил Виталия Хомутынника

Серьезная беседа

Главный "радикал" Ляшко не сдерживает эмоций в разговоре с руководителем фракции "Народного фронта" Максимом Бурбаком

Противники медреформы - оппоблоковец Игорь Шурма и Ольга Богомолец

Нардеп Руслан Богдан, наверное, делает коллеге массаж





Под куполом Рады что-то происходит..

Олег Ляшко выступает с трибуны, в президиуме кипит работа

Нардеп Розенблат обсуждает что-то приятное в компании коллег

Нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум

Артур Герасимов что-то поясняет Ольге Черваковой

За трибуной - свободовец Юрий Левченко с коллегой