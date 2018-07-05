 На Михайловской площади в Киеве разместят антивандальный информационный терминал "Книга пам’яті полеглих за Україну". Проходит сбор средств. ФОТО

С начала июля этого года проходит сбор средств на информационный терминал "Книга пам’яті полеглих за Україну".

Его разместят на Михайловской площади, возле "Стены памяти погибших воинов". Об этом, как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбуке сообщил активист, участник Миссии "Эвакуация-200" и автор выставки "Блокпост Памяти" Павел Нетесов.

"Я долго ждал решения по вопросу электронного терминала под Стеной Памяти на Михайловской площади. Ждать можно еще очень долго. А хочется, чтобы он был установлен и работал к 29 августа этого года (День памяти погибших под Иловайском)", - пишет Павел.

В комментарии Цензор.НЕТ Нетесов сообщил, что общая стоимость конструкции составит порядка 180 тысяч гривен.

"Мы общались с парнями, которые будут устанавливать этот терминал. Они готовы сделать скидку в несколько десятков тысяч", - уточнил он.

Терминал будет антивандальным и устойчивым к погодным условиям: в холд будет подогревать, в жару - охлаждать.

По словам Нетесова, если ждать аналогичного проекта от городских властей, то это займет очень много времени из-за бюрократической волокиты.

"Сейчас город занимается освещением, выведением электричества до 220 В и другим благоустройством. Я сперва думал, чтобы за проект проголосовали на сессии Киевсовета. А потом с ребятами посовещались. Денис Цурика, который поностью оплачивал создание стены, сказал: "Я за то, чтобы поставть, и пусть кто-то попробует его убрать!".

"СТЕНА ПАМЯТИ" на сегодня единственный народный проект, который хранит ПАМЯТЬ о ВСЕХ погибших в российско-украинской войне защитниках Украины. Он был реализован без участия чиновников и политиков, а с помощью небезразличных людей, желающих объединить покалеченные войной семьи. У нас уже есть и опыт, и результат работы с терминалом: когда в одной из киевских школ проходила моя выставка, ее посмотрели 40 тысяч детей, а с помощью терминала они смогли узнать больше о каждом бойце, погибшем за Украину.

Как сообщает Павел, сумма, которая покроет расходы на терминал, составляет 180 000 грн. Осталось собрать около 100 тысяч гривен. Поддержать проект могут все желающие, перечислив деньги на карточку:

Приват Банк

5168755622105316

Павел Нетесов