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Все про:война (2931) Киев (16121) память (773)

 На Михайловской площади в Киеве разместят антивандальный информационный терминал "Книга пам’яті полеглих за Україну". Проходит сбор средств. ФОТО

Информационный терминал "Книга пам’яті полеглих за Україну" разместят на Михайловской площади.

С начала июля этого года проходит сбор средств на информационный терминал "Книга пам’яті полеглих за Україну".

На Михайловской площади в Киеве разместят антивандальный информационный терминал Книга пам’яті полеглих за Україну. Проходит сбор средств 01

Его разместят на Михайловской площади, возле "Стены памяти погибших воинов". Об этом, как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбуке сообщил активист, участник Миссии "Эвакуация-200" и автор выставки "Блокпост Памяти" Павел Нетесов.

"Я долго ждал решения по вопросу электронного терминала под Стеной Памяти на Михайловской площади. Ждать можно еще очень долго. А хочется, чтобы он был установлен и работал к 29 августа этого года (День памяти погибших под Иловайском)", - пишет Павел.

На Михайловской площади в Киеве разместят антивандальный информационный терминал Книга пам’яті полеглих за Україну. Проходит сбор средств 02

В комментарии Цензор.НЕТ Нетесов сообщил, что общая стоимость конструкции составит порядка 180 тысяч гривен.

"Мы общались с парнями, которые будут устанавливать этот терминал. Они готовы сделать скидку в несколько десятков тысяч", - уточнил он.

Терминал будет антивандальным и устойчивым к погодным условиям: в холд будет подогревать, в жару - охлаждать.

По словам Нетесова, если ждать аналогичного проекта от городских властей, то это займет очень много времени из-за бюрократической волокиты.

"Сейчас город занимается освещением, выведением электричества до 220 В и другим благоустройством. Я сперва думал, чтобы за проект проголосовали на сессии Киевсовета. А потом с ребятами посовещались. Денис Цурика, который поностью оплачивал создание стены, сказал: "Я за то, чтобы поставть, и пусть кто-то попробует его убрать!".

На Михайловской площади в Киеве разместят антивандальный информационный терминал Книга пам’яті полеглих за Україну. Проходит сбор средств 03

"СТЕНА ПАМЯТИ" на сегодня единственный народный проект, который хранит ПАМЯТЬ о ВСЕХ погибших в российско-украинской войне защитниках Украины. Он был реализован без участия чиновников и политиков, а с помощью небезразличных людей, желающих объединить покалеченные войной семьи. У нас уже есть и опыт, и результат работы с терминалом: когда в одной из киевских школ проходила моя выставка, ее посмотрели 40 тысяч детей, а с помощью терминала они смогли узнать больше о каждом бойце, погибшем за Украину.

Как сообщает Павел, сумма, которая покроет расходы на терминал, составляет 180 000 грн. Осталось собрать около 100 тысяч гривен. Поддержать проект могут все желающие, перечислив деньги на карточку:

Приват Банк

5168755622105316

Павел Нетесов

Источник: https://censor.net.ua/p3075027
 
 
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Книга памяти погибших в АТО, по состоянию на 2 марта 2018

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фамилии Новинского и азметова есть в списках ?
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Пришедшие к власти в Украине на крови людей подонки,положили тысячи людей в котлах ,замордовали и выгнали из Украины миллионы людей и хотят избежать ответственности за свои преступления а получится это у них или нет зависит только от нас с вами от каждого из нас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мало информации о самом проекте и цифра на реализацию не маленькая. Но больше всего меня смутило желание реализовать проект "к дате".
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Чому б і ні ? Дата трагічна, якраз тоді загинуло чи не найбільше бійців.
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З однієї сторони так. А з іншої... реалізація проекту раніше чи пізніше якось зменшить його важливість для України?
А оце "к дате" совком смердить.
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Можливо дату обрали, щоб привернути увагу суспільства.
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Бо цього і не треба намагатися робити. Це моя власна точка зору на подання інформації, а саме ця деталь викликала негатив до гарної, на загал, справи.
"Диявол криється в деталях."
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Дело нужное. Вот только вспоминая, что среди Героев Небесной сотни оказались люди как совершенно не причастные, так и с той стороны баррикад, вызывает опасение повторение ситуации.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиНа Михайловской площади в Киеве разместят антивандальный информационный терминал "Книга пам’яті полеглих за Україну". Проходит сбор средств. ФОТО
 
 
 
 
 
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