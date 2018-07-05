 Останки украинского воина Петра Барбуха, погибшего в августе 2014 года, перезахоронили на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает местный ресурс 1ZT.UA





Cолдат, наводчик, 30-й ОМБр Барбух Петр Петрович погиб 12 августа 2014 в районе пгт. Никифорово, Снежнянского городского совета Донецкой области. Во время боя танк Т-64 - экипаж старший лейтенант А. Абрамович (командир танка), сержант Я. Антонюк (механик-водитель) и солдат П. Барбух (наводчик), вступил в поединок с российским танком Т-72. Экипаж украинского танка с тех пор считался пропавшим без вести. 3 октября 2014 остатки Петр Барбуха найдены в остове танка Т-64 поисковиками миссии "Эвакуация-200" ( "Черный тюльпан") и привезены в город Запорожье. Петр Барбух был опознан по тестам ДНК. Похоронен 5 марта 2015 в селе Жеребиловка Новоград-Волынского района Житомирской области.

У него остались родители, жена и дочь.

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Указом Президента Украины № 473/2015 от 13 августа 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Указом № 9 от 19 сентября 2015 награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).

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