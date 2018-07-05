 Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ предлагает красочный фоторепортаж об одном из самых загадочных уголков украинских Карпат – Национальном природном парке "Синевир", окрестных горах и расположенном здесь Центре реабилитации бурых медведей.

Озеро Синевир еще называют Оком Карпат. Это благодаря островку, расположенному посередине водоема. Летом, когда в озере много воды, он затоплен.

Глубина озера в некоторых местах доходит до 24 метров, поэтому оно мало изучено учеными. Веротяно, поэтому существует множество легенд об озере и близлежащих лесах. Так, местные старожилы расскажут вам, что Синевир вовсе не имеет дна.

Воды Синевира всегда полны мальков форели.

Со всех сторон озеро окружено смерекой - местным видом ели.





Ранее утро - время, когда на озере мало туристов. Зато есть путешественники пернатые.

Возле озера установлены знаки, напоминающие о языческих временах.

В парке под охраной находятся порядка 10 тысяч растений, 43 вида млекопитающих, 91 вид редких птиц.

В таких ярких красках готовится будущий карпатский мед.

Еще не осень, а грибы уже огромны.

Центр реабилитации бурого медведя был создан в 2011 году. Сюда постпуают медведи, вырощенные в неволе и не способные жить в дикой природе, которые прошли через жестокое обращение либо пострадали от природных катаклизмов. Территория Карпат по ландшафтным и климатическим условиям соответствует среде обитания этого вида.

У каждого медведя здесь своя грустная история. Кто-то попал сюда из бродячего цирка либо зверинца при ресторане, где зверей, как правило, содержали в ужасных условиях. Кто-то служил притравкой для охотничьих собак. Кому-то повезло, и он попал в центр в юном возрасте, имея возможность остальную часть жизни наслаждаться относительной свободой. Но есть в Центре и особи, которые были освобождены только под конец жизни. Такие медведи часто с изувеченными конечностями и когтями, не умеют толком ходить по земле, так как содержались в клетке. Здесь даже живет слепая медведица. Таких особенно пострадавших животных держат в специальных отсеках, чтобы они не покалечились, гуляя (так, по поводу слепой медведицы есть опасения, что она может утонуть в бассейне). Большинство же "мишек" гуляют на траве под кронами смерек.

Каждый медведь или медведица имеет свое имя. Сотрудники Центра с восторгом рассказывают о характере каждого: кто когда впадает в спячку и сколько спит. А также о том, как долго проходил реабилитацию. В дикой природе ареал обитания одного медведя - несколько километров. Поэтому перед тем, как новоприбывшего медведя пускают к остальным особям, его не только лечат и выводят из кризиса, но и адаптируют к жизни в группе.

Центр реабилитации бурого медведя "Синевир" занимает 12 га. Для безопасности и животных, и людей участок огорожен по периметру.

А вокруг - дикие красоты горного массива Горганы.

Тучи окутывают горы.





Зелень и синева.

Карпатское небо. Пока не сурово.

Традиционная форма копны для этого региона.



Колыба ждет...

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Первая покоренная вершина!

У цветов - свои вершины.





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