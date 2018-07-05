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 Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире. ФОТОрепортаж

В любое время года Карпаты имеют свой незабываемый шарм. Карпатское лето - период ароматных бодрящих трав, сочных ягод, молодых смерек и полноводных озер.

Цензор.НЕТ предлагает красочный фоторепортаж об одном из самых загадочных уголков украинских Карпат – Национальном природном парке "Синевир", окрестных горах и расположенном здесь Центре реабилитации бурых медведей.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 01

Озеро Синевир еще называют Оком Карпат. Это благодаря островку, расположенному посередине водоема. Летом, когда в озере много воды, он затоплен.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 02

Глубина озера в некоторых местах доходит до 24 метров, поэтому оно мало изучено учеными. Веротяно, поэтому существует множество легенд об озере и близлежащих лесах. Так, местные старожилы расскажут вам, что Синевир вовсе не имеет дна.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 03

Воды Синевира всегда полны мальков форели.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 04

Со всех сторон озеро окружено смерекой - местным видом ели.


Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 05

Ранее утро - время, когда на озере мало туристов. Зато есть путешественники  пернатые.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 06

Возле озера установлены знаки, напоминающие о языческих временах.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 07

В парке под охраной находятся порядка 10 тысяч растений, 43 вида млекопитающих, 91 вид редких птиц.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 08

В таких ярких красках готовится будущий карпатский мед.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 09

Еще не осень, а грибы уже огромны.

Центр реабилитации бурого медведя был создан в 2011 году. Сюда постпуают медведи, вырощенные в неволе и не способные жить в дикой природе, которые прошли через жестокое обращение либо пострадали от природных катаклизмов. Территория Карпат по ландшафтным и климатическим условиям соответствует среде обитания этого вида.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 10

У каждого медведя здесь своя грустная история. Кто-то попал сюда из бродячего цирка либо зверинца при ресторане, где зверей, как правило, содержали в ужасных условиях. Кто-то служил притравкой для охотничьих собак. Кому-то повезло, и он попал в центр в юном возрасте, имея возможность остальную часть жизни наслаждаться относительной свободой. Но есть в Центре и особи, которые были освобождены только под конец жизни. Такие медведи часто с изувеченными конечностями и когтями, не умеют толком ходить по земле, так как содержались в клетке. Здесь даже живет слепая медведица. Таких особенно пострадавших животных держат в специальных отсеках, чтобы они не покалечились, гуляя (так, по поводу слепой медведицы есть опасения, что она может утонуть в бассейне). Большинство же "мишек" гуляют на траве под кронами смерек.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 11

Каждый медведь или медведица имеет свое имя. Сотрудники Центра с восторгом рассказывают о характере каждого: кто когда впадает в спячку и сколько спит. А также о том, как долго проходил реабилитацию. В дикой природе ареал обитания одного медведя - несколько километров. Поэтому перед тем, как новоприбывшего медведя пускают к остальным особям, его не только лечат и выводят из кризиса, но и адаптируют к жизни в группе.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 12

Центр реабилитации бурого медведя "Синевир" занимает 12 га. Для безопасности и животных, и людей участок огорожен по периметру.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 13

А вокруг - дикие красоты горного массива Горганы.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 14

Тучи окутывают горы.


Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 15

Зелень и синева.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 16

Карпатское небо. Пока  не сурово.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 17

Традиционная форма копны для этого региона.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 18
Колыба ждет...

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 19

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Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 20
Первая покоренная вершина!

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 21

У цветов - свои вершины.

Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 22
Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 23

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Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире 24

Напомним, в апреле Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж с высоты птичьего полета о весне в Украине.

В июне нашему фотокорреспонденту выпал случай пролететь на вертолете. На этот раз маршрут полета проходил от Киев до Ладыжина (Винницкая область).

Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж из заснеженной столицы - Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта.

Источник: https://censor.net.ua/p3075009
 
   
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Тільки повернувся звідти. Чорницю вже збирають промисловими обсягами! Найкращий відпочинок там це село Буковець.
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На юг Сахалина очень похоже,перепутать можно запросто. Аж ностальгия слегонца куснула. С прошедшим Днем Незалежности тебя,кстати!
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На Сахалине медведи не слепые, а очень дикие и бродят где попало.
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Бродят они там где попало потому шо русня давно уничтожила популяцию лосося и им элементарно жрать нечего.
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Ты сам рассказывал мне, как там лосося "душил" и икру ложками ел.
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Это было 26 лет назад. Сегодня лосося на Сахалине нет,спасибо русне.
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Zgard - Доля Мольфара
з альбому "Дух Карпатських Сутінків" (2012)

Стежка Мольфара
В'ється поміж гір
Поміж смереки
Попри Синевир

В погляді мудрому
Сива давнина
Сила Природи
В дар йому дана

Звуками дримби
Поза виднокрай
Чари доносяться
Наче водограй

Через урочища
Над бескидами
Гомін трембіти
З весни до весни

Між крутосхилами
Чути Мавок спів
Скелі відлунюють
Шум весняних злив

Знахар й цілитель
Віщий травознай -
Свої таємниці
Всім не відкриває
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В Закрпатье много чего есть красивого. Не только это озеро.
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Блин. если бы я там не был судил только по этим фоткам, то завидовал бы.

А так я хорошо помню матюкающихся поляков и чехов, которые ехали увидеть чудо, а увидели помойку и лужу с головастиками.
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Бо треба не заради туризму туди їхати, а з містичною метою і в магічний час.
І тоді... Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире - Цензор.НЕТ 5793

Kroda - Навій Схрон
з альбому Ginnungagap Ginnungagaldr Ginnungakaos (2015)

...Де небо ховається в сірій імлі -
Чорне Сонце мерців у тім краї встає
Гімнами Гекатомб загубленої землі
Хтонічного мороку Наві гиблої...

Шепіт гілок... Драконів Стяг...
Крові брудної гнилий смак...

Шепіт гілок понесло в Нікуди,
На горі височіють лиш Замку руїни
Та Скелі видніються вдалині...
Навського Схрону ікла зміїні...

В беззорянім небі під Дракона Гербом
Звилися вгору у морок закуті
Закляття, що вітер нічний проспівав,
На Чортових Скелях від відьом почуті...
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То ты их встретил вокруг другого озера - Байкал
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Неа. именно на Синевире.

Большим разочарованием была только груда кирпичей вместо обещанного в проспектах ЗАМКА Хуст.
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Зачем ты так откровенно врешь? То, что ты там не был -несомненно, иначе не называл бы замок Хуст, Это название городка. Да и то он находится в стороне от Синевира - озера невероятной красоты и чистейшей очень-очень холодной воды Несмотря на дождь и довольно сильный ветер, нам не хотелось уезжать А колыба у подножья (озеро на горе) порадовала вкуснейшим бограчем, грибами в сметане и ароматными чаями из трав Ах. как хочется туда снова! НО следует отметить одно "но"- "ватникам" там действительно, делать нечего как и тролям
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Море у берегов Ялты резко остыло и разогнало туристов

5.07.2018 15:00

Понижение температуры вызвал апвеллинг - процесс, при котором глубинные воды моря поднимаются к поверхности. Крымчане называют такое явление по своему - «низовка».https://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/more-u-beregov-yalty-rezko-ostylo-i-razognalo-turistov/
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Грибов как грязи, в горах и предгорьях бабушки сотнями ведер продают.
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Зачем ты так откровенно врешь? То, что ты там не был -несомненно, иначе не называл бы замок Хуст, Это название городка. Да и то он находится в стороне от Синевира - озера невероятной красоты и чистейшей очень-очень холодной воды Несмотря на дождь и довольно сильный ветер, нам не хотелось уезжать А колыба у подножья (озеро на горе) порадовала вкуснейшим бограчем, грибами в сметане и ароматными чаями из трав Ах. как хочется туда снова! НО следует отметить одно "но"- "ватникам" там действительно, делать нечего как и тролям
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Цензор.НЕТФотоОбществоИзумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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