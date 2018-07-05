 Изумрудные смереки, загадочные воды, огромные грибы и спасенные медведи: лето на Синевире. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ предлагает красочный фоторепортаж об одном из самых загадочных уголков украинских Карпат – Национальном природном парке "Синевир", окрестных горах и расположенном здесь Центре реабилитации бурых медведей.
Озеро Синевир еще называют Оком Карпат. Это благодаря островку, расположенному посередине водоема. Летом, когда в озере много воды, он затоплен.
Глубина озера в некоторых местах доходит до 24 метров, поэтому оно мало изучено учеными. Веротяно, поэтому существует множество легенд об озере и близлежащих лесах. Так, местные старожилы расскажут вам, что Синевир вовсе не имеет дна.
Воды Синевира всегда полны мальков форели.
Со всех сторон озеро окружено смерекой - местным видом ели.
Ранее утро - время, когда на озере мало туристов. Зато есть путешественники пернатые.
Возле озера установлены знаки, напоминающие о языческих временах.
В парке под охраной находятся порядка 10 тысяч растений, 43 вида млекопитающих, 91 вид редких птиц.
В таких ярких красках готовится будущий карпатский мед.
Еще не осень, а грибы уже огромны.
Центр реабилитации бурого медведя был создан в 2011 году. Сюда постпуают медведи, вырощенные в неволе и не способные жить в дикой природе, которые прошли через жестокое обращение либо пострадали от природных катаклизмов. Территория Карпат по ландшафтным и климатическим условиям соответствует среде обитания этого вида.
У каждого медведя здесь своя грустная история. Кто-то попал сюда из бродячего цирка либо зверинца при ресторане, где зверей, как правило, содержали в ужасных условиях. Кто-то служил притравкой для охотничьих собак. Кому-то повезло, и он попал в центр в юном возрасте, имея возможность остальную часть жизни наслаждаться относительной свободой. Но есть в Центре и особи, которые были освобождены только под конец жизни. Такие медведи часто с изувеченными конечностями и когтями, не умеют толком ходить по земле, так как содержались в клетке. Здесь даже живет слепая медведица. Таких особенно пострадавших животных держат в специальных отсеках, чтобы они не покалечились, гуляя (так, по поводу слепой медведицы есть опасения, что она может утонуть в бассейне). Большинство же "мишек" гуляют на траве под кронами смерек.
Каждый медведь или медведица имеет свое имя. Сотрудники Центра с восторгом рассказывают о характере каждого: кто когда впадает в спячку и сколько спит. А также о том, как долго проходил реабилитацию. В дикой природе ареал обитания одного медведя - несколько километров. Поэтому перед тем, как новоприбывшего медведя пускают к остальным особям, его не только лечат и выводят из кризиса, но и адаптируют к жизни в группе.
Центр реабилитации бурого медведя "Синевир" занимает 12 га. Для безопасности и животных, и людей участок огорожен по периметру.
А вокруг - дикие красоты горного массива Горганы.
Тучи окутывают горы.
Зелень и синева.
Карпатское небо. Пока не сурово.
Традиционная форма копны для этого региона.
У цветов - свои вершины.
Напомним, в апреле Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж с высоты птичьего полета о весне в Украине.
В июне нашему фотокорреспонденту выпал случай пролететь на вертолете. На этот раз маршрут полета проходил от Киев до Ладыжина (Винницкая область).
Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж из заснеженной столицы - Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта.
з альбому "Дух Карпатських Сутінків" (2012)
Стежка Мольфара
В'ється поміж гір
Поміж смереки
Попри Синевир
В погляді мудрому
Сива давнина
Сила Природи
В дар йому дана
Звуками дримби
Поза виднокрай
Чари доносяться
Наче водограй
Через урочища
Над бескидами
Гомін трембіти
З весни до весни
Між крутосхилами
Чути Мавок спів
Скелі відлунюють
Шум весняних злив
Знахар й цілитель
Віщий травознай -
Свої таємниці
Всім не відкриває
А так я хорошо помню матюкающихся поляков и чехов, которые ехали увидеть чудо, а увидели помойку и лужу с головастиками.
І тоді...
Kroda - Навій Схрон
з альбому Ginnungagap Ginnungagaldr Ginnungakaos (2015)
...Де небо ховається в сірій імлі -
Чорне Сонце мерців у тім краї встає
Гімнами Гекатомб загубленої землі
Хтонічного мороку Наві гиблої...
Шепіт гілок... Драконів Стяг...
Крові брудної гнилий смак...
Шепіт гілок понесло в Нікуди,
На горі височіють лиш Замку руїни
Та Скелі видніються вдалині...
Навського Схрону ікла зміїні...
В беззорянім небі під Дракона Гербом
Звилися вгору у морок закуті
Закляття, що вітер нічний проспівав,
На Чортових Скелях від відьом почуті...
Большим разочарованием была только груда кирпичей вместо обещанного в проспектах ЗАМКА Хуст.
5.07.2018 15:00
Понижение температуры вызвал апвеллинг - процесс, при котором глубинные воды моря поднимаются к поверхности. Крымчане называют такое явление по своему - «низовка».https://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/more-u-beregov-yalty-rezko-ostylo-i-razognalo-turistov/