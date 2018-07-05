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Темы дня: Выборы-2019
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16121) стрельба (2278) убийство (4904)

 В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе столицы неизвестные застрелили мужчину, сидевшего в автомобиле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

В одном из районов Киева произошло убийство: во дворе в машине застрелили мужчину.

Сообщается, что на вид погибшему около 35 лет. Пуля попала ему в спину.

На месте работают следователи и кинологи.

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В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину 01
В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину 02
В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину 03
В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину 04
В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину 05

Источник: https://censor.net.ua/p3074997
 
 
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славные 90-е пытаются напомнить, что они никуда и не уходили?...
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....а вчера? поза вчера? сегодня? что мало?! и это только в Киеве!..
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Херасе штраф за парковку в неположенном месте
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Соевые получают хенералов,а преступность уже зашкаливает
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Ну празднование дня Нацполиции закончено, переходим к суровым будням.
#Тиубезпеці
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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