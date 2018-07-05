 В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
В одном из районов Киева произошло убийство: во дворе в машине застрелили мужчину.
Сообщается, что на вид погибшему около 35 лет. Пуля попала ему в спину.
На месте работают следователи и кинологи.
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТЦ в Киеве ФОТОрепортаж
Мужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО
Неизвестный открыл огонь в центре Киева: один погибший, двое раненых. ФОТОрепортаж 18+ (обновлено)
#Тиубезпеці