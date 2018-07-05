 В Шевченковском районе Киева в автомобиле застрелили мужчину. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

В одном из районов Киева произошло убийство: во дворе в машине застрелили мужчину.

Сообщается, что на вид погибшему около 35 лет. Пуля попала ему в спину.

На месте работают следователи и кинологи.

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