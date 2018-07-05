 "Мы обязаны это сохранить для всех украинцев", - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Я второй раз стою на земле ХІ века. А под ней, как утверждают историки, слой VI века. Если мы не поймем, с чего мы начались, то не поймем, где мы есть. Мы просто обязаны это сохранить для всех украинцев.
#МузейНаПоштовій", - заявил Климкин.
Украина победила на всех фронтах....
Мы богатые и уже в НАТО и ЕС и все остальные страны нам завидуют....
Вот и приходится заниматься раскопками...
Но тебе уроду с кастрюлей на голове это не понять..пнх на восточный фронт,может там тебе бошку отобьют.......
Ты еще не в окопах?
Иди воюй,и не хер здесь патриЁта корчить..
Селюк,сидив бы в своему говняному сели.так бач интернета провэлы..
Куда катится мир?????
Понимаю что ты выведен из пробирки,тебе заложили определенную программу,так что держись,США скоро поможет..
Видать ты задрот маленький и худой..
сильный грозит пальцем,слабый кулаком..
Да ты надёжа Полтарака..:
Удобная форма патриотизма,,,аля Пеця......
Праздник; "День посещения Климкиным раскопок"..
да удавитесь за такие новости...............