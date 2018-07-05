 "Мы обязаны это сохранить для всех украинцев", - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я второй раз стою на земле ХІ века. А под ней, как утверждают историки, слой VI века. Если мы не поймем, с чего мы начались, то не поймем, где мы есть. Мы просто обязаны это сохранить для всех украинцев. # МузейНаПоштовій", - заявил Климкин.

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