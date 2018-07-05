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Все про:археолог (125) Киев (16121) музей (474) раскопки (22) застройка (495) Климкин (1760)

 "Мы обязаны это сохранить для всех украинцев", - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 5 июля посетил археологические раскопки на Почтовой площади в центре Киева.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я второй раз стою на земле ХІ века. А под ней, как утверждают историки, слой VI века. Если мы не поймем, с чего мы начались, то не поймем, где мы есть. Мы просто обязаны это сохранить для всех украинцев. #МузейНаПоштовій", - заявил Климкин.

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Мы обязаны это сохранить для всех украинцев, - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве 01
Мы обязаны это сохранить для всех украинцев, - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве 02
Мы обязаны это сохранить для всех украинцев, - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве 03
Мы обязаны это сохранить для всех украинцев, - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве 04

Источник: https://censor.net.ua/p3074984
 
   
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Стесняюсь спросить, министр иностранных дел тут с какого бока?
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Любой министр является членом правительства, которое приняло решение прекратить строительство торгового центра и сохранить артефакты на Почтовой.
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Two Responses 42f57e48 - а ему просто уже делать нечего....

Украина победила на всех фронтах....
Мы богатые и уже в НАТО и ЕС и все остальные страны нам завидуют....
Вот и приходится заниматься раскопками...
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Не сумнівайся кацап, все буде імЄнно так...
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Дебил,он написал что каждый должен заниматься своим делом.
Но тебе уроду с кастрюлей на голове это не понять..пнх на восточный фронт,может там тебе бошку отобьют.......
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О! Ще один кацапура пріоЄдінілся... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 6016 Шо, зовсім голодно за пАрЄбрікАм? "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 6016
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да пох,что ты в своих высерах пишешь,от дебила другого не ждал..
Ты еще не в окопах?
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Дебіл кацапсячий, ти думаєш Шо вся Україна повинна бути на пЄрЄдАвой? Чи для кацапа декілька районів двух областей із 24-х це вже вся Україна? "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 68
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Чмо вонючее,ты свой анус лишний раз не рви,а то будешь в нерабочем состоянии..
Иди воюй,и не хер здесь патриЁта корчить..
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Кацап, у вас навіть слово анус крадене "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 7146 Ну нема у вас кацапів нічого свого... Навіть візьмімо слово врач, ну немає ніде такого слова. ні в одній країні світу де лікаря називають брехуном. В Україні це лікар, як до речі у всіх слов'ян до яких ви себе відносити, у англійців doctor, а у кацапів врач от слова врать, врач це той що бреше, це по нашому так... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 7146
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а вообщем ты смешной гомик,или как у вас там,гей походу..::))
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У тебе в родині (по кацапські сеья) сноху (по нашому невістка) всЄ уже посношалі? А називаєте ви невістку снохой тому що всі сношають кому нЄ лЄнь "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 4278
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А за анус,тебе видней,ты же спец....работать языком да по анусу..
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Тобі я бачу бошку вже трохи поправили... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 1296 Ну пока що трохи...
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засохни слизь,тебя тварь продажная ждут в аду..передай там пеци привет,уже скоро встреча.....
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А гдЄ єто там? Ну, передай привет пЄте там? Там це в Україні? Значіт из-за пАрЄбріка строчиш? "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 6888
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Когда будешь в аду ,требуй отдельную сковороду,только для нациков,а то вдруг кацап попадется,..
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Кацап, навіть в аду, по нашому пекло, для кацапів окрему (отдЄльную) сковороду (по кацапски сковородку) виділяють, та окреме приміщення виділяють, тому що кацапи вАняютЬ... Так Шо не переймайся (по кацапськи нЄ бЄскакойся)... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 3635
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Вижу ты уже место себе забронировал,все узнал..Счастливой тебе дороги в ад..!!
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Пеця-это твой идол целуешь ему зад,так и продолжай...
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Кацап, в Україні ідолів при владі не має. Це у вас у кацапів то вождЬ то вЄрховний правітЄль, то хуйло яким ви зад лижите, а в нас все по другому, спитай у бЄглого, він там десь коло тебе шариться... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 7174
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Мои тапки уже смеются.......нет идола....
Селюк,сидив бы в своему говняному сели.так бач интернета провэлы..
Куда катится мир?????
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Ти думаєш, як у вас на мордорі всі седять в мухосранськЄ? У вас як, якщо мАААЦкву нЄ пАкАрил, то жізнь нЄ удалась... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 601
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Тебе кнопочка капс не давит?
Понимаю что ты выведен из пробирки,тебе заложили определенную программу,так что держись,США скоро поможет..
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Я думаю ты даже не хохол,скорее жид,ибо воняешь по особому....
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А ник себе такой взял,чтоб боялись?
Видать ты задрот маленький и худой..
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Вижу твой моцк требует новой методички,уж долго ты завис..
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Та я сало з біленьким хлібом їм, а таких кацапів як ти в своїй жмені десяток задушу "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 3161
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Ты даже не знаешь что сало надо есть с ржанным хлебом,какой ты хохол,жыд одним словом..
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Кацап, це ти дома на кацапії жри ржаной хлЄб, у вас же інший не росте, а я буду біленьку паляницю їсти "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 9917
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еще видать ты вискарек сало запиваешь,типа по украински..
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А судя по твоей жмени,таки ты чможник очкатый..
сильный грозит пальцем,слабый кулаком..
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Пальцем будеш свою сноху удовлЄтворять, а я десяток кацапів жменькою душити буду "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 2070
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А почему ты не душишь кацов на восточном фронте,куда смотрит военком?
Да ты надёжа Полтарака..:
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Не хвилюйся кацап, там є кому вас утілізіровать "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 1385
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Так вот вы и живете,одни умирают за Украину,другие сало с биленьким хлибом жрут, и сидят у стецька на зарплате в инете,баланя о патриотизме..
Удобная форма патриотизма,,,аля Пеця......
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Неужели получится уберечь площадь от застройки..? Или просто потянут время до выборов..?
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Возможно клиент жадничает. Но будем надеяться, что барыги не пройдут.
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Главное, чтобы это все не завалилось.
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Надо отметить это красным днем в календаре..
Праздник; "День посещения Климкиным раскопок"..
да удавитесь за такие новости...............
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Адепты Педалика думают по-другому... "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 6421
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отрыли очередной долгострой, а может самострой, интересно чей?
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на 80х больше похожи, а бетон местами как свежий, точно чей-то самострой)) кто-то бункер строил )))
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хотя больше смахивает на ТЦ, и место подходящее, наверное Омельченко строил "Ми зобов'язані це зберегти для всіх українців", - Клімкін відвідав розкопки на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 9280
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ничего там нет. три бревна. это ж не Форум в Риме. Тут всё из дерева строили, всё истлело, увы. А то что каменное тыщу лет назад тут строили византийцы.
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чтобы понять с чего мы начались не стоять надо там, где было начало, а заботиться о том, о чем тогда заботились. Ведь Киев начался с перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы как то, что вредит движению в любой его форме. Идеей недопустимости противоречий и был основан Киев теми, кто ее разделял. И Русь была основана как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. И козаки не дали случиться противоречия в виде ассимиляции идейного народа Украины его безыдейными соседями. И совдеп пал после того, как его противоречивая идея единства и борьбы противоположностей уступила идее недопустимости противоречий. И на Майдан украинцы вышли с идеей устранить противоречия, которые власть создала. Одна идея - один народ, все его поколения, с этой идеи мы начались, ею мы и живем и столица Киев доказательство нашего идейного постоянства. Потому и надо беречь все то, что его еще раз помимо наших действий подтверждает, еще одним убедительным напоминанием для всех будет о нашей сути, да и для нас самих тоже.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Мы обязаны это сохранить для всех украинцев", - Климкин посетил раскопки на Почтовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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