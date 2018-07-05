 Налоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киева было установлено компанию, которая занималась оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением, должностные лица которой по заказу ряда брендовых магазинов мобильных телефонов и техники организовали и обеспечивали функционирование схемы занижения таможенных платежей.

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Используя реквизиты связанных предприятий-нерезидентов Китая и Гонконга, фигуранты во время таможенного оформления импортируемой техники (защищенные мобильные телефоны и смартфоны, защищенные мобильные телефоны-рации, планшеты, беспроводные гарнитуры, GSM телефоны, экшн-камеры, аксессуары и т.д.) вносили неправдивые сведения в сопроводительные документы к внешнеэкономическим контрактам по стоимости и количеству импортируемых товаров. Это позволяло значительно занижать стоимость товаров и минимизировать уплату таможенных платежей.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. было ввезено техники на сумму более 364 млн гривен.

В дальнейшем фигуранты оформляли бестоварные операции купли-продажи импортируемых товаров с фиктивными предприятиями с целью наращивания цены на ввозимую продукцию и минимизации возникающих налоговых обязательств по НДС, в результате чего не начислили и не оплатили в государственный бюджет более 4,3 млн гривен НДС.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства должностных лиц компании-фигуранта, изъяты и переданы на ответственное хранение наличные в эквиваленте более 4,2 млн грн, технику (мобильные телефоны, ноутбуки, запчасти и аксессуары) рыночной стоимостью около 41,6 млн гривен, оригиналы финансово-хозяйственных документов, черновые записи, 23 печати СХД и ФЛП, 2 факсимиле, электронные носители информации и тому подобное.









На полученные средства и ТМЦ по решению суда наложен арест.

Следствие продолжается.