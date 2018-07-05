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 Налоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая, которая стоила бюджету более 4,3 млн грн НДС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киева было установлено компанию, которая занималась оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением, должностные лица которой по заказу ряда брендовых магазинов мобильных телефонов и техники организовали и обеспечивали функционирование схемы занижения таможенных платежей.

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Используя реквизиты связанных предприятий-нерезидентов Китая и Гонконга, фигуранты во время таможенного оформления импортируемой техники (защищенные мобильные телефоны и смартфоны, защищенные мобильные телефоны-рации, планшеты, беспроводные гарнитуры, GSM телефоны, экшн-камеры, аксессуары и т.д.) вносили неправдивые сведения в сопроводительные документы к внешнеэкономическим контрактам по стоимости и количеству импортируемых товаров. Это позволяло значительно занижать стоимость товаров и минимизировать уплату таможенных платежей.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. было ввезено техники на сумму более 364 млн гривен.

В дальнейшем фигуранты оформляли бестоварные операции купли-продажи импортируемых товаров с фиктивными предприятиями с целью наращивания цены на ввозимую продукцию и минимизации возникающих налоговых обязательств по НДС, в результате чего не начислили и не оплатили в государственный бюджет более 4,3 млн гривен НДС.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства должностных лиц компании-фигуранта, изъяты и переданы на ответственное хранение наличные в эквиваленте более 4,2 млн грн, технику (мобильные телефоны, ноутбуки, запчасти и аксессуары) рыночной стоимостью около 41,6 млн гривен, оригиналы финансово-хозяйственных документов, черновые записи, 23 печати СХД и ФЛП, 2 факсимиле, электронные носители информации и тому подобное.

Налоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая 01
Налоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая 02
Налоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая 03
Налоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая 04

На полученные средства и ТМЦ по решению суда наложен арест.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3074971
 
 
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так есть налоговая милиция или нет....а то тут недавно спорили грося что то заявлял
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Податкова міліція мала бути ліквідована ще 2007 року, вона незаконна і антиконституційна! Гриценко ще в 2007 році казав що податкової міліції не має бути! Через 10 місяців податкова міліція нарешті припинить своє існування і перестане збирати хабарі з підприємців!
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раніше вона їх супроводжувала, в тепер - ліквідувала....у нас країна імпортно залежна відсотків на 80...так тоді забороніть зовсім торгувати....бо від ваших митних ставок ростуть тільки морди держслужбовців та їх маєтки, а ніяк не бюджет..
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговая милиция ликвидировала схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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