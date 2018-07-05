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 Депутат поссовета на Киевщине погорел на взятке в 1 млн грн за выделение мест на кладбище, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники управления защиты экономики Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры и совместно с сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления области задокументировали противоправную деятельность одного из депутатов Гостомельского поселкового совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевщины.

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Мужчина требовал взятку в сумме 1 млн гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.

Правоохранители задокументировали преступный факт при получении части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.

В автомобиле народного избранника, задержанного в порядке ст.208 УПК Украины, изъяты средства, полученные преступным путем. Также изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По информации сообщества Gostomel.life, задержанным является местный депутат Олег Поповичук, который якобы вместе с начальником гостомельского ЖЭК Виктором Пустоваловым требовал миллион гривен за 100 мест для захоронений на кладбище.

Депутат поссовета на Киевщине погорел на взятке в 1 млн грн за выделение мест на кладбище, - Нацполиция 01

Депутат поссовета на Киевщине погорел на взятке в 1 млн грн за выделение мест на кладбище, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074961
 
   
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мололдець..Корупція - це теж ринок. Там теж є свої угоди і ціни на послуги. І є своя конкуренція. Просто доступ на цей ринок обмежений "цеховою солідарністю" та обмеженим доступом до інформації.
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Для себя держал... Но деньги понадобились....
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Н.В. Гоголя "Ревизор" (1836), д. 1, явл. 1, слова Ляпкина_Тяпкина: "Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДепутат поссовета на Киевщине погорел на взятке в 1 млн грн за выделение мест на кладбище, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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