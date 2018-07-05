 Депутат поссовета на Киевщине погорел на взятке в 1 млн грн за выделение мест на кладбище, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевщины.

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Мужчина требовал взятку в сумме 1 млн гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.

Правоохранители задокументировали преступный факт при получении части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.

В автомобиле народного избранника, задержанного в порядке ст.208 УПК Украины, изъяты средства, полученные преступным путем. Также изъяты поддельные акты депутата поселкового совета о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По информации сообщества Gostomel.life, задержанным является местный депутат Олег Поповичук, который якобы вместе с начальником гостомельского ЖЭК Виктором Пустоваловым требовал миллион гривен за 100 мест для захоронений на кладбище.