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Темы дня: Выборы-2019
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 Незаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области ликвидировали незаконную АЗС, которая действовала на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одного из городов области местный житель, который не зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности и не имеет соответствующих разрешительных документов, осуществляет незаконную розничную реализацию дизельного топлива со стационарной автозаправочной станции.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 20 тыс. литров дизельного топлива, автозаправочную колонку и емкости.

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 520 тыс. грн.

Незаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива 01
Незаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива 02
Незаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива 03
Незаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива 04

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3074955
 
   
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20 тонн - это всего-лишь третья часть жд цистерны. Не так уж и много.
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А може,крім складання протоколу,треба було б поцікавитись,де він набрав соляри,щоб нею торгувати?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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