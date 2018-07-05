 Незаконную АЗС ликвидировали в Хмельницкой области: изъяты 20 тыс. литров дизельного топлива. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одного из городов области местный житель, который не зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности и не имеет соответствующих разрешительных документов, осуществляет незаконную розничную реализацию дизельного топлива со стационарной автозаправочной станции.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 20 тыс. литров дизельного топлива, автозаправочную колонку и емкости.

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 520 тыс. грн.









Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.