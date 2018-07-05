 Военный тягач "МАЗ" перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.

"Мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом "МАЗ", не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу", - сказано в сообщении.





В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Ведется досудебное расследование.

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