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 Военный тягач "МАЗ" перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция. ФОТО

В Запорожской области 4 июля, в среду, на автодороге "Днепр-Никополь" водитель военного тягача "МАЗ" не справился с управлением, выехал на обочину дороги и перевернулся, в результате аварии водитель погиб на месте, а его пассажир госпитализирован в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.

"Мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом "МАЗ", не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

Военный тягач МАЗ перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция 01
Военный тягач МАЗ перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция 02

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Ведется досудебное расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/p3074953
 
 
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Военный тягач "МАЗ" перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 3044

Ось військовий тягач МАЗ, а цей щось не похожий...
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Це недавно взятий на озброєння порошенком "військовий тягач" Маз без захисних дуг над кришею та з цивільною неброньованою картонною кабіною. Завод Богдан збирає ці "військові тягачі" і поставляє в армію! Але як показує це ДТП збирають тягачі з порушеннями технології і тому в них відмовляють гальма та втрачається управління. Потрібно заборонити подальшу експлуатацію військових тягачів МАЗ виробництва заводу Богдан, до усунення всіх конструктивних недоліків - до заміни кабін на броньовані з захисними елементами, які унеможливлюють небезпечну деформацію кабін при перекиданні!
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а шо ему третью ось оторвало? на Богдане вот такое клепают:

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а то, шо перевернулось - это МАЗ-5433. их на Богдане не делают. так шо опять в молоко, Игорёша.
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Богдан виробляє такі вантажівки вже давно!
Корпорация «Богдан» займется сборкой автомобилей Минского автозавода.
Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на пресс-службу «Богдан».
Начнут с крупноузлового метода: шасси, сварка, покраска и установка грузовой платформы. Затем планируется локализовать производство с привлечением отечественных производителей.
Полноприводные модели МАЗ 5316 и МАЗ 6317, с которых начнут сборку, имеют двойное назначение. Они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
В дальнейшем «Богдан» планирует начать производство седельного тягача МАЗ 6425, который уже стоит на вооружении украинской армии.МАЗ 5316
Військовий тягач "МАЗ" перекинувся в Запорізькій області: водій загинув, ще одну людину госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 8821
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Значит Лукашенко виноват. Ведь МАЗы делают в Минске.
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Ні, колеса до нього у Пеці на заводі прикручують,а потім нам у тридорога продають.
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На узбіччі нічого крім дерев,а авто зім"яте,наче в бетонну стіну в"їхало
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палиция врет как профессиональный шулер...
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походу лах какой то а не машина .да еще хорошо шо без цыстерны .выхлопная с переди об этом говорит
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Да понятно.....там дорога полный писец....уже и мазы переворачиваются....А гнося с омелькой все рассказывают какие дороги у нас классные будут...и сколько они денег на них потратили (украли)
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Сплошная "зрада"... Дороги плохие, машины "левой задней" сделаны, всё украли... И только одно "ла-ла-ла...". Менты ещё ничего не сказали, а "иксперды" уже "далекоидущие выводы" сделали... А всё могло быть и проще: в армии раньше говорили: "Дело было не в боббине - долб..б сидел в кабине... ". Подобную версию не рассматривали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенный тягач "МАЗ" перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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