 Военный тягач "МАЗ" перевернулся в Запорожской области: водитель погиб, еще один человек госпитализирован, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.
"Мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом "МАЗ", не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу", - сказано в сообщении.
В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Ведется досудебное расследование.
Ось військовий тягач МАЗ, а цей щось не похожий...
Корпорация «Богдан» займется сборкой автомобилей Минского автозавода.
Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на пресс-службу «Богдан».
Начнут с крупноузлового метода: шасси, сварка, покраска и установка грузовой платформы. Затем планируется локализовать производство с привлечением отечественных производителей.
Полноприводные модели МАЗ 5316 и МАЗ 6317, с которых начнут сборку, имеют двойное назначение. Они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
В дальнейшем «Богдан» планирует начать производство седельного тягача МАЗ 6425, который уже стоит на вооружении украинской армии.МАЗ 5316