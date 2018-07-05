 Защита опубликовала документы, подтверждающие украинское гражданство Сенцова. ДОКУМЕНТ

Динзе опубликовал на своей странице в Фейсбуке копию украинского паспорта Сенцова, передает Цензор.НЕТ.
Также он обнародовал копию протокола задержания режиссера от 11 мая 2014 года, в котором указывается, что он гражданин Украины.
Также Динзе опубликовал копию справки, на основании которой режиссера заключили под стражу.
"Сенцов имеет паспорт гражданина Украины серии ЕС №477125 выдан 12 ноября 1997 года Бахчисарайским районным отделом Министерства внутренних дел Украины в Крыму", – говорится в документе.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Когда им надо - украинское, а когда надо - российское.
Как в анекдоте :
Хорошее имя Изяслав.
Когда надо Изя, а когда надо -Слава!
А депутаты в отпуск мылятся. Ни закоп закона про нормальную растоможку машин, ни отмену неприкосновенности . Зато фонари будут чистые 😀