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Все про:граната (596) Нацполиция (7745) Херсон (491)

 Неизвестный оставил пакет с боевой гранатой возле остановки в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

Подозрительный сверток увидели на скамейке возле остановки общественного транспорта "ул. И.Кулика" в Херсоне прохожие сегодня, 5 июля, около семи утра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Херсонской области.

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О подозрительном пакете, оставленном кем-то на скамейке, жительница Херсона сообщила полиции. На место срочно выехали экстренные службы. В бумажном пакете специалисты-взрывотехники нашли гранату Ф1. Полицейские отсоединили запал от корпуса и направили их на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Сейчас правоохранители ищут неизвестного, оставившего опасный пакет в центре города. Предварительная правовая квалификация правонарушения - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. На месте работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Неизвестный оставил пакет с боевой гранатой возле остановки в Херсоне, - Нацполиция 01
Неизвестный оставил пакет с боевой гранатой возле остановки в Херсоне, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074910
 
 
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Мальчик радостный пошёл, и решила кроха: "Буду делать хорошо, и не буду - плохо.
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Надо найти и вернуть. Такая Ф-1 сейчас стоит 800 гривен.
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