 Неизвестный оставил пакет с боевой гранатой возле остановки в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Херсонской области.

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О подозрительном пакете, оставленном кем-то на скамейке, жительница Херсона сообщила полиции. На место срочно выехали экстренные службы. В бумажном пакете специалисты-взрывотехники нашли гранату Ф1. Полицейские отсоединили запал от корпуса и направили их на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Сейчас правоохранители ищут неизвестного, оставившего опасный пакет в центре города. Предварительная правовая квалификация правонарушения - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. На месте работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.



