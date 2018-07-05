 Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе. ДОКУМЕНТ

Так называемый депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" окупированного Россией Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол "судебного заседания" в деле Сенцова за май 2014 года, передает Цензор.НЕТ.
"Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега", - напомнил он.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
она давно уже в госдуре.
жжот там не по детски
є на світі тварюки, що свою суть, сатанинську, ховають, за молитвами до Всевишнього!
Это не ваш "Северный поток", это наш "Северный поток"
Какой день голодовки- 51?
А ПОЧЕМУ МЕРКЕЛЬША МОЛЧИТ ? Старая илиотка - изза нее Крым сдали, Донбасс не отвоевали, в Сирии убивают., сирийцев на голову европейцам посадила - ЗАТО САМА СТРОИТ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК .
Он не понял, что в лице новых "хозяев" Крыма он имеет дело с отпетыми уголовниками, бандитами и беспредельщиками.
Олег Сенцов также забыл, что в СССР (и РФ) любой деятель культуры по-определению является бойцом идеологического "фронта", причем чем талантливее человек, тем меньше у него возможности избежать этой участи.
Подпись Поклонской в деле Сенцова подтверждает тот факт, что само существовование Сенцова "оскорбляло чувства" главной крыской группировки Гоблина и Ко.
Но крымские бандюки совершили страшную ошибку, когда обвинили Сенцова в "преступлении" настолько абсурдном в сущности своей, что поверить в него могли только быдломассы мышебратьев, но никак не нормальные люди.
И вот:
Запорожский волонтер объяснил, зачем он сделал сенсационное заявление по делу Олега Сенцова