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 Политика Украины
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Все про:арест (9658) Крым (20284) Сенцов (651) Поклонская (132) Динзе_Дмитрий (19)

 Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе. ДОКУМЕНТ

Согласно протоколу заседания, марионетка Кремля, бывший "прокурор" оккупированного Крыма принимала участие в "судебном заседании", на котором Олегу Сенцову в 2014 году избрали меру пресечения.

Так называемый депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" окупированного Россией Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол "судебного заседания" в деле Сенцова за май 2014 года, передает Цензор.НЕТ.

"Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега", - напомнил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Разом за Олега", - под посольством Германии в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова. ФОТО

Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе 01
Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе 02

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/p3074896
 
 
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Це майже нічого не додасть у карму цієї дурепи- там вже й так тавро нема де вклепати.
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А кореш поклонської, який з нею працював та досі тепло про неї згадує - працює керівником УМВС в Одеській області, це лугансько-кримський мент Дмітрій Головін, який влаштовує напади циганських бандитів з охоронної фірми Самсон на українських активістів! А хто ж його призначив на таку посаду? Ще один сепар - аваков, який здав Крим призначивши агента ФСБ на посаду керівника Кримського главку МВС!
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Раша и есть большой дурдом , такое большое и богатое государство и всё так перекошено Поклонська брала участь в арешті Сенцова у 2014 році, - адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 3452
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Поклонська брала участь в арешті Сенцова у 2014 році, - адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 5024
она давно уже в госдуре.
жжот там не по детски
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Нет, она в Госдуме... А это то же самое... Только решёток на окнах нет и стены белым покрашены...
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шо ще мироточить) натаха)), за миколку кривавого?!
є на світі тварюки, що свою суть, сатанинську, ховають, за молитвами до Всевишнього!
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ЗАСУНУТЬ ЕЙ ДА НА ВЕСЬ ПО САМЫЕ - САМЫЕ ГЛАНДЫ ! КАКТУСОМ!
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Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат российскому Газпрому.


Это не ваш "Северный поток", это наш "Северный поток"
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на чужой поток не накинешь платок Поклонська брала участь в арешті Сенцова у 2014 році, - адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 4075
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Может возбудить против фальсификаторов обвинений и судей уголовное дело и объявить их в розыск Интерпола , шоб не могли зарубеж ездить?
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СВОБОДУ СЕНЦОВУ!
Какой день голодовки- 51?
А ПОЧЕМУ МЕРКЕЛЬША МОЛЧИТ ? Старая илиотка - изза нее Крым сдали, Донбасс не отвоевали, в Сирии убивают., сирийцев на голову европейцам посадила - ЗАТО САМА СТРОИТ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК .
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Олег Сенцов сделал одну страшную ошибку.
Он не понял, что в лице новых "хозяев" Крыма он имеет дело с отпетыми уголовниками, бандитами и беспредельщиками.
Олег Сенцов также забыл, что в СССР (и РФ) любой деятель культуры по-определению является бойцом идеологического "фронта", причем чем талантливее человек, тем меньше у него возможности избежать этой участи.
Подпись Поклонской в деле Сенцова подтверждает тот факт, что само существовование Сенцова "оскорбляло чувства" главной крыской группировки Гоблина и Ко.
Но крымские бандюки совершили страшную ошибку, когда обвинили Сенцова в "преступлении" настолько абсурдном в сущности своей, что поверить в него могли только быдломассы мышебратьев, но никак не нормальные люди.
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Многие тут сопли пускали по поводу заявления одного из волонтеров, что будто бы он привез взрывчатку Сенцову. Я того еще предложил подождать - утро вечера, мол, мудренее.
И вот:
Запорожский волонтер объяснил, зачем он сделал сенсационное заявление по делу Олега Сенцова
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПоклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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