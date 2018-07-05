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 Всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников" стартовала на горе Карачун, - ДОГА. ФОТОрепортаж

Сегодня на горе Карачун состоялось возложение цветов к мемориалу добровольцам АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой ОГА, в мероприятии приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Добряк, командующий Объединенных сил Сергей Наев, государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины Олег Немчинов, общественные активисты, а также представители краматорской организации "Украинского союза ветеранов Афганистана" по случаю Дня освобождения северных городов Донетчины от пророссийских террористов.

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"Прошло уже 4 года с момента освобождения городов северной части Донецкой области от пророссийских террористов. В жаркие дни начала июля 2014 года украинские воины, подразделения всех силовых структур, волонтеры, общественные активисты объединились, чтобы дать решительный отпор врагу. Для многих это был первый боевой опыт, для некоторых, к сожалению, он же стал и единственным. Мы низко склоняем голову перед теми, кто отдал свою жизнь за суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства", - отметил Сергей Добряк.

После речи руководство облгосадминистрации и военные приняли участие в торжественном открытии Всеукраинской акции "Донетчина встречает своих защитников".

Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 01
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 02
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 03
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 04
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 05

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Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 06
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 07
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 08
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 09
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 10

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Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 11
Всеукраинская акция Донетчина встречает своих защитников стартовала на горе Карачун, - ДОГА 12

Источник: https://censor.net.ua/p3074882
 
   
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праздновать победу будем лишь тогда, когда последний путинский оккупант будет изгнан с Донбасса и Крыма
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Це добра справа і видно зразу,що не для піару організовано,а чисто по людськи,Наеву респект
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миську ты очень внимательный парень
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другие - вас кацапов ховають...\на удобрение...)))\
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Цензор.НЕТФотоОбществоВсеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников" стартовала на горе Карачун, - ДОГА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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