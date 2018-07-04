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 Чиновник Днепровского бассейнового управления водных ресурсов задержан в Киеве на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Киеве во время получения взятки задержан служащий Днепровского бассейнового управления водных ресурсов и его сообщник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.

Чиновник Днепровского бассейнового управления водных ресурсов задержан в Киеве на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура 01

Ведущий гидролог отдела использования вод по городу Киеву Днепровского бассейнового управления водных ресурсов требовал 30 тыс. грн взятки за выдачу разрешения на специальное водопользование.

Смотрите: Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Кроме того, во время досудебного расследования задокументирован еще один факт вымогательства и получения данным чиновником через посредника взятки в сумме 20 тыс. грн за выдачу такого разрешения.

Чиновник Днепровского бассейнового управления водных ресурсов задержан в Киеве на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура 02

Также читайте: Руководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Источник: https://censor.net.ua/p3074866
 
 
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ну слава Богу спасли - ато недоїмка по - бюджету за 5-ть місяців сягає вже понад 30 000 000 000 грн ...

Глава Європарламенту підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро



КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо виділення Україні мільярду євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайло Точицький, передає УНН.
"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС!" - написав Точицький у Twitter.
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Чиновника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів затримали в Києві на хабарі 30 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 818
"бассейновое управление, рудокопное, коневодческое..." Как вы лодку назовете...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Днепровского бассейнового управления водных ресурсов задержан в Киеве на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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