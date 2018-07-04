 Чиновник Днепровского бассейнового управления водных ресурсов задержан в Киеве на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.

Ведущий гидролог отдела использования вод по городу Киеву Днепровского бассейнового управления водных ресурсов требовал 30 тыс. грн взятки за выдачу разрешения на специальное водопользование.

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Кроме того, во время досудебного расследования задокументирован еще один факт вымогательства и получения данным чиновником через посредника взятки в сумме 20 тыс. грн за выдачу такого разрешения.

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В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).