 На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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в красных мундирах - какие-то англосаксы
рожа у Князева(вроде) - типа Гоблина Крымского(бандюк)
у Полторака форма - кул, рожа - колхоз
Пастор - брутален
зачем там Климкин?
видео не смотрел
но хорошо что празднуют, значит есть чем гордиться(невыносимо)
Зі святом вас!
Праздник для своих, праздник отверженных ..... - провели бы за городом....
https://www.youtube.com/watch?v=sLuaATTg3EQ
God Bless America!
https://www.youtube.com/watch?v=sLuaATTg3EQ