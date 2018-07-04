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Все про:Нацполиция (7732) праздник (1434) Богачук Олег (631)

 На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 июля, в центре Киева на Софийской площади состоялось празднование Дня Национальной полиции. В мероприятии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 01
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 02
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 03
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 04
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 05
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 06
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 07
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 08
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 09
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 10
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 11
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 12
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 13
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 14
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 15
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 16
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 17
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 18
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 19
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 20
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 21
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 22
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 23
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 24
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 25
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 26
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 27
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 28
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 29
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 30
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 31
На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции 32

Источник: https://censor.net.ua/p3074859
 
 
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фотки видатні), особливо з кінця, як дивитися, але і в середині є борода, куля влоба! На Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции - Цензор.НЕТ 1901
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Спонсор,держбюджет.Войско петиных охранников перед выборами в фаворе.Очередного овоща при отходе прикрывать))))
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ВІТАЮ!!!! НАЙ завжди ваше чергування закінчується- СПОКІЙНО!!!!! бо ВАС завжди чекають вдома рідні та коханні !!!!!!!!!!!!!!
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выйдешь на майдан с протестом против власти они тебя встретят так встретят что закохаешься всеми почками и печенкой!!
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У власти тоже есть свои сторонники. У праФФесора и беркута их тоже было немало.В том числе и тут на цн .И шо они все остались в ды-ре , или свалили в раху ? Нее.Они туточки остались .Только форму поменяли и объект обажания .
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туфли не одинаковые
в красных мундирах - какие-то англосаксы
рожа у Князева(вроде) - типа Гоблина Крымского(бандюк)
у Полторака форма - кул, рожа - колхоз
Пастор - брутален
зачем там Климкин?

видео не смотрел
но хорошо что празднуют, значит есть чем гордиться(невыносимо)
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хотя вроде Климкина нету, но хорошо что нету и попов)
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Ментовский праздник без попов как свадьба в мухосранске без спиртного .
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Яйценюх ну прям средиземноморский мафиози.))
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А говорят в ВСУ не комплект.Да вот готовое войско))))
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Які приємні молоді обличчя в наших поліцейських...
Зі святом вас!
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а где аплодирующий и поздравляющий народ?

Праздник для своих, праздник отверженных ..... - провели бы за городом....
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Чем то напоминает раиссю .Только форма другая . И свадебные генералы другие . Но суть та же
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Ну и епала у наших рукАвАдителей , словно идет соревнование кто кого дебильнее, а аваков что, беременный???!!!
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Мусора устроили себе праздник за деньги налогоплательщиков!! а кто то спросил ПЛАТЕЛЬЩИКОВ можно тратить бабло на праздники?!!
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Праздник нужен ох.поедят благо параша в борг
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Сегодня хороший день для секты зрады, тоже типа праздник- усиленное выделение желчи и премиальные от кураторов.
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И главное.Я непонял на фото 9 сверху стоит чувак с м -4 .Когда их приняли на вооружение в мвд ? И почему они и Таворы в мвд есть а в ВСУ их НЕТ? А Джавелины тоже на складе в мвд находятся ?
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теперь добавится еще задрочеров на дороге ,которые за левый ряд и дхо останавливать будут ....хороший мент мертвый мент
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Дайте валерьянки. Национальная происходит от латинского слова Natio, т.е. рождение, народ. Но свете совсем недавних событий по продвижению вырождения эту полицию немного логичнее было бы называть фунеральной.
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Посмотреть в эти глаза главных пилисионеров , прокуроров и все становится ясно ! Вам праздник нам бабло !
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какой позор. И этих всех тамжынашихлюдей с рюкзаками кормит ограбленный народ Украины.
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сруцьке бидлото залишилось без роботи.....ну все не так..ну все не так...а от як-ненають....коли вони вже вийдуть з цього садіківського віку- так і поздихають з великим совком в голові та в підмоченному пісочку...............
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вот видос про настоящую работу украинских копов праффесионалов (по-федорычу)
https://www.youtube.com/watch?v=sLuaATTg3EQ



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А в свете того, что эта организованая група способна с легкостью балерины нарушить 1 статью конституции, предоставив возможность иностранным вредителям надругаться над государственным и национальным суверенитетом, это в словесном выражении получается фунеральная малефиция (funeral maleficium), если привести вербальное обозначение в соответствие с содержательным наполнением.
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А ми із друзями святкуємо День Незалежності Штатів. 4 липня.
God Bless America!
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Цензор раз такой день так вы вот этот видос осветите мож кто не видел какая у полиции работа сложная
https://www.youtube.com/watch?v=sLuaATTg3EQ
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Парубий починаэ церемонию с молитви Аллаху
На Софійській площі в Києві відсвяткували День Національної поліції - Цензор.НЕТ 6796
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Софийской площади в Киеве отпраздновали День Национальной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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