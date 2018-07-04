 Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил "О предотвращении перемещению оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС с нарушением требований действующего законодательства" пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками ГФС Украины из состава Объединенных сил провели проверку личных вещей данного гражданина и обнаружили комплектующие для майнинга криптовалюты: блок питания и видеокарту, общей стоимостью 33 тыс. гривен.

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По данному факту составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП и осуществлено изъятие дорогостоящих комплектующих.





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