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 Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На выход на временно оккупированную территорию на КПВВ "Новотроицкое" в пешем порядке прибыл гражданин Украины К., который следовал из города Мариуполя в город Донецк.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил "О предотвращении перемещению оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения ООС с нарушением требований действующего законодательства" пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками ГФС Украины из состава Объединенных сил провели проверку личных вещей данного гражданина и обнаружили комплектующие для майнинга криптовалюты: блок питания и видеокарту, общей стоимостью 33 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

По данному факту составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП и осуществлено изъятие дорогостоящих комплектующих.

Украинец пытался пронести через КПВВ Новотроицкое на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС 01
Украинец пытался пронести через КПВВ Новотроицкое на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС 02

Также смотрите: Танковая рота и мехвзвод уничтожили десант противника на берегу Азовского моря, - подразделения ООС провели учения возле Мариуполя. ВИДЕО

Украинец пытался пронести через КПВВ Новотроицкое на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074858
 
   
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Ну да, за электричество платить не надо вот и майнит даунбасс.
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Нефиг донбасянам видеоигры играть! В окопы-на передок,там 3Д-реальность! Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4636
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о це притиснули лугандон), навіть майнове)) обладнання не пускають ! Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5673
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Шото я не пойму, когда уже дно ? С каждым днем идиотизм только крепчает. Та в 100% ПК есть видеокарта и БП. И на 100% ПК можно майнить. Это что мы все преступники ?
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Ничего ты на обычном ПК не намайнишь, а вот Ахметов тебе норм счет за электричество выставит Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4531
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Если для Вас "Ничего" это меньше 20$ в день, то да, тот же биткоинт майниться на любом ПК (даже со встроенной видюхой) просто не то колличество чтобы хотелось или окупало електричество.
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С чего Вы взяли что игровая видеокарта это "оборудование для майнинга", а не "оборудования для игры в GTA" или "оборудование для ПК на котором будет проєктироваться ядерная боеголовка" ?

Более того, каким законом запрещено майнить в Украине, России, ДНР, Мозамбике и т.д. ?
Не ну то что какому то дибилу менту захотелось сделать сыну подарок, это объяснить не возможно. Что хочу, как хочу назову и отберу.
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составлен протокол изъятия, ничего он не заберет.
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Да видели мы в доме пшонки всё что изьято было по протоколам задержания. Українець намагався пронести через КПВВ "Новотроїцьке" на окуповані території обладнання для майнінгу криптовалют, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 6583
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Ого. Я б від такої відюхи не відмовився б.
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Видюха gtx. Это не для майнинга. Редакция вы что там в гта 5 ни когда не играли?)))
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да, в дыре все так чудесно, что люди покупают видяхи за штуку просто чтобы поиграть, и именно модель Ti, и блок питания такой специфический (вроде как для стойки), все ради gta 5
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Классная видео карта с игрушкой - не повезло пацану, попался знающий чувак, на халяву себе отнял.
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Он просто пытался нанести рашке экономическое поражение. Для хорошого майнинга очень много электроэнергии надо, а у них почти бесплатно.
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Это просто какой-то позор.....Скоро будут соску отбирать у малых ( с гордостью и отчетностью в печати!)
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Что бы вы знали, там уже наверно сам куринный генералиссимус майнит, раз его подчинённые майнят на 20 миллионов в сутки. Дармовая электроэнергия делает чудеса.
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Так дальше пойдёт , их ещё заставят бросить пить, курить и любить путена. Фошизды одним словом.
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Я конечно за то, чтобы туда даже трусы не провозили. Но всё же это показательно как работает система отчётов о героических буднях. Так можно, к примеру, изъять набор гаечных ключей, а написать оборудование для ремонта бронетехники. Или набор ниток - для починки бронежилетов. Герои - понтари, блт.
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Все правильно. И трусы тоже нужно квалифицировать как военную экипировку. Или, по крайней мере, как товар двойного назначения.
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украли видюху с БП у пацана, и отчитались. Посадить погранцов лет так на 5.
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надо еще розетки вентиляцию и лэп изымать - оборудование для майнинга!
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це напевне нап про перемоги кАнтробандні від гРосі впарюють - вИдюха уже злочин ...., не там " риєте" ...- не там ...
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я вот себе видуху купил правда 1070 ,блок питания тоже пришлось менять
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Хрень это всё, пока начнёшь прибыль получать, видеопроцессор накроется.
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ни чё так парнишу хлопнули на видюху

так машины скоро будут отбирать - ими можно переехать человека, а это статья
это плять вершина идиотизма
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И хрен бы с ним, с долбасом. Тока вот походу нас приучают к мысли, что мы следующие. С растаможкой авто вот опять н@eбали...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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