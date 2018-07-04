 Новый календарь прививок утвержден в Украине, - Супрун. ФОТО

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практикой. Изменения уже вступили в силу, поэтому если планируете вакцинацию ребенка - обязательно ознакомьтесь", - написала Супрун.

Так, по ее словам, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни, ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй, сообщила Супрун, отмечая, что прививки будут делать многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

"Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

Супрун подчеркнула, что вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной, ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

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Также и.о. министра здравоохранения добавила, что вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины.

Она заверила, что все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВОЗ.