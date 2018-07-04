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 Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

3 июля военной прокуратурой задокументирован факт вымогательства и получения взятки начальником отдела правительственной фельдъегерской почтовой связи в г. Черновцы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура 01

Взятка в размере 600 долл. вымогалась за прием на работу. Кроме того, 11 тыс. грн было получено от подчиненного за выплату единовременных видов денежного обеспечения и выдачу трудовой книжки после увольнения.

Смотрите: Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура. ФОТО

Коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения очередных частей оговоренной суммы взятки.

Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура 02
Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура 03

Также смотрите: На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Проводятся обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. Решаются вопросы сообщение подполковнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/p3074802
 
   
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за то, шо не будут ломать печать, а то всякое при транспортировке случ.......
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когда нет нормальной нормы жизни живут такими вот нормами, скоро взятку за право на работу ходить будут требовать на входе.
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Це просто жах, але є питання до місцевої влади Чернівців: Де ваші робочі місця?
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отак хабарники і влаштовуються на всі без вийнятку посади.
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Странно...9 млн. работают за границей, недостатка в рабочих местах нет от слова "совсем". Кроме взяткоемких должностей.
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Скажіть хоч приблизно де ви працюєте і я вам поясню.
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Рабочие места есть, только на них нихрена не платят.
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Утренняя зарядка на стадионе Торпедо? Офіцера урядового фельд'єгерського зв'язку затримали в Чернівцях на хабарі 600 дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5900 Не поеду...там меня обуют в синие шлепанцы и признают террористом.
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Ні, це коли оперативні підрозділи, заради показника підсилають "зарядженого" чоловіка із хабарем, з метою документування. Ви здивуєтесь, але не так багато людей пишуть заяви про те, що від них вимагають, а показники є у всіх. Тому існують навіть розцінки, скільки опера готові дати своєму чоловіку за провокацію того чи іншого посадовця. Для прикладу, щоби підставити прокурора, коли у одного з таких підрозділів горіли показники, вони давали косар зелені і т.п. Система не бореться із хабарниками, вона просто вибирає хто з посадовців буде показником, кого "хлопнуть" щоби развести на бабло, а хто спокійно працює бо знає кому й куди він повинен заносити. У першу категорію, попадають як правило самі бідні і слабі, у другу самі грошовиті, а у третю "свої" - родич, кум і т.п.
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Зрозуміло... дякую за пояснення. Провокувати хабар- добре, я вважаю...але якщо посадовець дійсно її бере.
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рішення суду - ЄСПЛ та останні рішення українських судів виправдовують таких "хабарників", які потрапили під провокацію.
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Понятия не имею. Могу лишь предположить что зарплата на этой работе такая, что за неё стоит заплатить чтобы не уволили. Или, если не официальная зарплата, то теневая. Хотя у меня фантазии не хватает придумать, на чём там можно погреть руки. Просто я понятия не имею о сути данной профессии.
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Секретная информация...вполне возможна работа на иные странные разведки.
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Я погуглил и выяснилось, что в этом, 2018 году, офицерам фельд..службы поднимут зарплату в 4.5 раза и она будет составлять минимум 3350, а начальника - 5800 грв.
Но человек заплатил 600$ за будущую работу с зарплатой ~120$ (3300 грв.). У меня всего две гипотезы: он или умственно отсталый или уже изначально планировал продавать секреты.
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Я написав нижче. Він і дня там не планував працювати
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ні, розмір зарплати не має ніякого значення. Потрібен показник. Чим менше чиновник бере, тим легше йому всунути гроші. Якщо він працював виключно на зарплату, то для нього 600 баксів це гроші. Усе дуже просто.
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Поки наша верховна (з)рада не змінить докорінно всю систему правосуддя взагалі,і зокрема систему покарань за хабарництво,діла небуде.А вона нічого не змінить.Бо ніхто в нашій країні всерьйоз боротись з хабарництвом та корупцією не збирається...
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Ви боріться, боріться, з наслідками...
То доля така ідіотам із вітряками змагатись. Коли набридне, можно буде поговорити про усунення причин...
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ну що ви....це не набридне. Причини нікого не цікавлять.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОфицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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