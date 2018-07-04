 Офицер правительственной фельдъегерской связи задержан в Черновцах на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Взятка в размере 600 долл. вымогалась за прием на работу. Кроме того, 11 тыс. грн было получено от подчиненного за выплату единовременных видов денежного обеспечения и выдачу трудовой книжки после увольнения.

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Коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения очередных частей оговоренной суммы взятки.





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Проводятся обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. Решаются вопросы сообщение подполковнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.