 СБУ изъяла янтаря на более чем два миллиона гривен на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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"Во время санкционированных обысков по месту жительства участников нелегального бизнеса оперативники спецслужбы изъяли почти 50 килограммов янтаря-сырца и уже обработанные камни. Кроме того, в подсобном помещении одного из дельцов обнаружено орудие для добычи и обработки камня", - сказано в сообщении.

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В спецслужбе отметили, что по предварительной оценке стоимость изъятых камней и оборудования составляет почти 2,3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.27 (виды соучастников) и ст.198 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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