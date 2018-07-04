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 СБУ изъяла янтаря на более чем два миллиона гривен на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу скупщиков незаконно добытого янтаря в составе четверых жителей одного из районов области, которые скупали у местных жителей незаконно добытый "солнечный" камень для продажи за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

...

"Во время санкционированных обысков по месту жительства участников нелегального бизнеса оперативники спецслужбы изъяли почти 50 килограммов янтаря-сырца и уже обработанные камни. Кроме того, в подсобном помещении одного из дельцов обнаружено орудие для добычи и обработки камня", - сказано в сообщении.

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В спецслужбе отметили, что по предварительной оценке стоимость изъятых камней и оборудования составляет почти 2,3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.27 (виды соучастников) и ст.198 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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СБУ изъяла янтаря на более чем два миллиона гривен на Ривненщине 01
СБУ изъяла янтаря на более чем два миллиона гривен на Ривненщине 02
СБУ изъяла янтаря на более чем два миллиона гривен на Ривненщине 03
СБУ изъяла янтаря на более чем два миллиона гривен на Ривненщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3074787
 
 
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