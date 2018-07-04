 Запущен первый в Украине бот, позволяющий мониторить все обновления в экореестрах. ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, программу презентовали министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и cоздатели программы – активисты Save Dnipro.

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Программа собирает ряд экологических данных. В частности она позволит получать в режиме реального времени информацию об обновлении записей в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД), куда поступают данные от субъектов хозяйственной деятельности о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.). Кроме того, экобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные по субъектов ведения хозяйства с налоговым долгом.



"Экологический бот - это пример синергии органов власти и общественной инициативы. Ранее эти реестры были закрыты, кроме реестра ОВД. Он заработал полгода назад. То есть у общественности не было возможности получать необходимую информацию. Сейчас Минприроды активно работает над открытием всех данных. Это один из главных наших приоритетов. Мы рассчитываем, чтоэекобот станет помощником в этой истории", - отметил Семерак.

Активист Save Dnipro Артем Романюков сообщил, что их инициатива началась с объединения вокруг общей проблемы - ДТЭК Приднепровской ТЭС, которая является самым большим загрязнителем в городе Днепр. Активисты объединились с целью вынудит предприятие установить фильтры и запустить экомониторинг.

По его словам, вступивший зимой в силу Закон об оценке влияния на окружающую среду дал дополнительные аргументы общественности. На сегодняшний день в выводе ОВД по Приднепровской ТЭС есть экофильтры, беспрерывный мониторинг и определенные меры по обращению с отходами.

"То есть, случяилось то, о чем мы не могли мечтать еще год назад. В процессе борьбы было очень много акций. Мы пикетировали офис ДТЭК в Киеве, дошли до министра. И в ходе этой борьбы мы столкнулись с массой проблем, связанных с документальным подтверждением нашей позиции. То есть, ты можешь просто ходить и пикетировать, но ты должен предъявить бумагу, в которой будет написано, что именно является нашим требованием, и эта бумага должнабыть оформлена соответствующим образом. Столкнувшись со сброоом документации, мы поняли, насколько все распорошено в интернете, соклько информации нужно вытягивать. Поэтому нашща презентация большен е про экобот как инструмент, а о том, насколько много информации предстоить открыть", - отметил Романюков.

Другая представительница группы Save Dnipro Ирина Черныш добавила, что процесс сбора информации занял очень много времени.

"Мы поняли, что попросту тратим время и наше здоровье, когда оттягиваем процесс экологической модернизации. Процедура ОВД позволяет впервые в Украине позволяет создать треугольник между властью, общественность и бизнесом. Но про эту процедуру не знает даже знаичтельная часть экообщественности", - сказала она.

Разработчик экобота Павел Ткаченко добавил: "Когда мы занимались процедурой Приднепровской ТЭС, нужно было постоянно следить за реестром ОВД, когда появлялись новые документы. Каждый день заходили на сайт. Мы решили сделать систему автоматическую систему мониторинга за Реестром ОВД. На следующий день, когда мы ее запустили, пришло сообщение о том, что еще один загрязнитель нашего города подал сообщение о плановой деятельности. И мы не потратили ни минуты времени на поиск этой информации. После этого мы поняли, что нам нужны и другие разрешительные реестры. Так и появился бот-помощник".

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Чтобы воспользоваться программой, достаточно подписаться на услугу. Информация о выявленных изменениях поступать в режиме он-лайн. С сегодняшнего дня программа работает в Telegram, а в ближайшее время будет доступна в других мессенджерах - Facebook Messenger, Skype и Viber.

Пользование экоботом является бесплатным.

Ознакомиться с программой можно на сайте SaveEcoBot или на странице в Фейсбуке.