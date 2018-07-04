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 С погибшим морпехом 36-й ОБрМП Эдуардом Федоровым простятся завтра на Черкасщине. ФОТО

Матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты Эдуард Фeдоров был ранен во время обстрела наемниками РФ позиций украинской армии на Донбассе 27 июня. 2 июля он умер от полученных ранений в военном госпитале в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 5 июля, в селе Валява Городищенского района Черкасской области состоится прощание с погибшим морпехом 36-й отдельной бригады морской пехоты матросом Федоровым Эдуардом Юрьевичем, который скончался 2 июля в военном госпитале города Харьков от ранений, полученных в районе села Водяное Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня. ФОТО

Федоров Эдуард получил пулевое ранeние 27 июня, во время обстрела противником наших позиций. Почти пять суток врачи военно-мeдицинского Клинического цeнтра Северного рeгиона (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, однако 2 июля, около 21.00 сeрдцe воина остановилось.

У него осталась мама, сестра, младший брат и беременная жена.

С погибшим морпехом 36-й ОБрМП Эдуардом Федоровым простятся завтра на Черкасщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3074719
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим морпехом 36-й ОБрМП Эдуардом Федоровым простятся завтра на Черкасщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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