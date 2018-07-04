 В пятницу в Днепре перезахоронят останки воина 57-й ОМБр Александра Сорокового, погибшего на Донбассе 27 августа 2014 года в результате обстрела украинских позиций из "Града". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу, 6 июля, в 16:00 на кладбище "Левобережное" г.Днепр состоится торжественное перезахоронение погибшего солдата, снайпера 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сорокового Александра Анатольевича, родившегося 03.04.1973 года в городе Днепр, который погиб 27 августа 2014 г. в 14:30 во время обстрела из РСЗО "Град" подразделений обеспечения в районе села Стыла Старобешевского района Донецкой области.

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3 сентября 2014 г. тело Сорокового А.А. вместе с телами 96 других погибших в так называемом Иловайском котле было привезено в днепропетровский морг и похоронено на Кушугумском кладбище города Запорожья.

Перезахоронение состоится согласно ст. 40 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", ст. 21 Закона Украины "О погребении и похоронном деле", письму обособленного подразделения "Запорізький міський відділ ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України" от 13.06.2018 г. №1457, на основании заявления Сороковой Н .Г., и решения исполнительного комитета Запорожского городского совета.

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Указом Президента Украины № 311/2015 от 4 июня 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", Сороковый Александр Анатольевич награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

У Героя остались мать и две дочери.

Украинский воин Александр Сороковый.