 Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Поздравить одесских полицейских с профессиональным праздником пришел известный артист Борис Барский: "Вы - лицо нашего города. Спасибо за вашу работу. Приятно, конечно, что многим из вас сегодня присвоили новые звания, вручили грамоты. Но я желаю, что б вас еще поощряли и материально. Это же приятно! Будьте счастливы при малейшей возможности!"

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Торжественное построение.

А передавшие спортивный инвентарь представители городской компании пообещали организовать еще и прыжки с парашютом для всех желающих полицейских и сказали: "Спасибо, что вы остаетесь людьми. И оставайтесь людьми".

"Не буду приводить графики и цифры, скажу одно: за три года работы патрульной полиции ребята спасли от смерти более двух тысяч наших с Вами людей", - написал в поздравлении на своей странице в Фейсбуке начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Цензор.НЕТ не раз рассказывал о ребятах, которые служат в полиции. И продолжим это делать.

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Одесскую патрульную полицию возглавляет Юрий Рыбак, сын Героя Украины Владимира Рыбака, депутата городского совета Горловки, которого убили наемники РФ за активную проукраинскую позицию. На фотографии Юрий в центре.

Поздравил полицейских с праздником артист Борис Барский.

В городском парке имени Тараса Шевченко полицейские устроили настоящий праздник для детей и гостей Одессы.

Сын Народного героя Украины, военного врача Татьяны Иваненко Егор попросил полицейских экипировать его полностью, что и было сделано.





Фото: Цензор.НЕТ.