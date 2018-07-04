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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник. ФОТОрепортаж

День начался с торжественного построения в управлении патрульной полиции. 4 июля три года назад первые патрули новой полиции появились на улицах Киева. И вскоре патрульная полиция начала работать по всей стране.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Поздравить одесских полицейских с профессиональным праздником пришел известный артист Борис Барский: "Вы - лицо нашего города. Спасибо за вашу работу. Приятно, конечно, что многим из вас сегодня присвоили новые звания, вручили грамоты. Но я желаю, что б вас еще поощряли и материально. Это же приятно! Будьте счастливы при малейшей возможности!"

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Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 01

Торжественное построение.

Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 02

А передавшие спортивный инвентарь представители городской компании пообещали организовать еще и прыжки с парашютом для всех желающих полицейских и сказали: "Спасибо, что вы остаетесь людьми. И оставайтесь людьми".

"Не буду приводить графики и цифры, скажу одно: за три года работы патрульной полиции ребята спасли от смерти более двух тысяч наших с Вами людей", - написал в поздравлении на своей странице в Фейсбуке начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Цензор.НЕТ не раз рассказывал о ребятах, которые служат в полиции. И продолжим это делать.

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Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 03

Одесскую патрульную полицию возглавляет Юрий Рыбак, сын Героя Украины Владимира Рыбака, депутата городского совета Горловки, которого убили наемники РФ за активную проукраинскую позицию. На фотографии Юрий в центре.

Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 04

Поздравил полицейских с праздником артист Борис Барский.

Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 05

В городском парке имени Тараса Шевченко полицейские устроили настоящий праздник для детей и гостей Одессы.

Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 06

Сын Народного героя Украины, военного врача Татьяны Иваненко Егор попросил полицейских экипировать его полностью, что и было сделано.

Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 07
Патрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник 08

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3074709
 
   
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Буду краток : "новой полиции" - новые гробы, "старой милиции" - старые.... Патрульна поліція Одеси відзначає своє професійне свято - Цензор.НЕТ 8971
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А вечером продолжение банкета в "Голубой устрице"
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Ютуб кишить про одеських поліцаїв. Хабарники, шахраї. На чолі з Рибаком подонком, якій розвів корупцію. Слоино дивитися на цю показуху. Аваківськи недополіцаїв, бидло в формі.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПатрульная полиция Одессы отмечает свой профессиональный праздник. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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