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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16115) Нацполиция (7732) убийство (4903)

 Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте. ФОТОрепортаж

Во вторник, 3 июля, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины. Тело нашли в лифте на 8 этаже. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется для просмотра лицам со слабой психикой, беременным и детям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию "102" поступил около 17:20. По словам полицейских, жители подъезда обнаружили тело женщины без признаков жизни. Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения. По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком. Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома. В мусоропроводе был найден окровавленный кухонный нож. Также полицейские обнаружили рукоятку молотка.

Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте 01

Установлена личность подозреваемого, им оказался житель этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич 1977 года рождения, его разыскивают правоохранители. Приметы: на вид 40-45 лет, рост — 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами. Мужчина имеет психические отклонения. Из-за чего убили женщину — неизвестно. Отметим, что версия ограбления исключается.

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Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте 02
Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте 03
Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте 04
Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте 05

Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте 06
Установлена личность подозреваемого, им оказался жилец этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич, его разыскивают правоохранители

Фото: "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3074696
 
 
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Почему когда показывают фотки разыскиваемых террористов - то лица на этих фото замазаны , а тут сразу показывают ?
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некрасивых замазывают, а этот красивый Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте - Цензор.НЕТ 6112
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А может потому , что пойманных террористов "пархатый кондитер" и сабаков могут за бабки отпустить и чтобы местные их не узнали - фото замазывают.
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Это все зависит от интересов следствия. Но согласен, что лучше бы светили рожи - чтобы все видели и знали.
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потому, что "...его разыскивают правоохранители" Источник: https://censor.net.ua/p3074696
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Ща ватнолобое говно и цапорылые существа будут обвинять новую полицию, что не ходили за ней по пятам и не уберегли.
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Гітлер свого часу з точки зору суспільних інтересів правильно і гуманно поступав із такими девіантним субєктами: ліквідовував.
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дебил, дебил,а схорониться ума хватает...ото живет рядішком и не знаешь..мож за кота и голову проломить способен..тайній обладатель желтого билета...
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Взагалі то маєм проблему, насильна часткова або повна ізоляція психічно хворих людей зараз заборонена, але на суді вони не підлягають повному засудженню.
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Вопиющий случай ,к счастью он единичный а так-то преступности практически побеждена,так-же,как чуть раньше была побеждена коррупция ...
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Торжество пародии на демократию и либерализм....
Теперь чтобы упаковать в психически больного, наркомана или алкоголика в дурдом необходимо его личное согласие + оплата стационара за счет близких
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рядом с такими новостями сообщение Авакова о снижении преступности выглядит как издевка.
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Проблема НЕДЕЕСПОСОБНЫХ очень важна, а к тому же ещё ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ крайне актуальна! Кто за них будет нести УГОЛОВНУЮ ответственность, на чьём ПОПЕЧЕНИИ они находятся? Если близкие и родственники не в состоянии быть ПОПЕЧИТЕЛЯМИ и нести ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (в том числе УГОЛОВНУЮ), то такие люди должны быть лишены ПРАВ и ИЗОЛИРОВАНЫ специализированные закрытые медицинские учреждения!
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Цензор, исправьте ошибку !!! Академик ГлушкО, а не ГлушкОВ!!!
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Жаль женщину а вот что скажет по этому поводу киевский главмусор заявивший что уже безопасность увеличилась в разы????????????
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Супрун акрьівает тубдиспансерьі, психбольницьі, єто назьівается "ЖИТИ ПО НОВОМУ".
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Жаль женщину а вот что скажет по этому поводу киевский главмусор заявивший что уже безопасность увеличилась в разы????????????
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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