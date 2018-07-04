 Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с "товаром" на миллион гривен. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
По данным ведомства, весной сотрудники управления противодействия наркопреступности областного главка полиции получили информацию, что жители областного центра занимаются сбытом психотропного вещества PVP и амфетамина. Как выяснили полицейские злоумышленники сбывали наркотические средства путем закладок в Херсоне с помощью SMS-мессенджера "Telegram" на одной из страниц в социальной сети.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к распространению психотропного вещества причастен 24-летний житель Корабельного района. Как выяснилось, мужчина заказывал и получал наркотики по почте из одной из Восточно-Азиатских стран. Для распространения особо опасного психотропного вещества PVP и амфетамина на территории области злоумышленник подобрал нескольких граждан. Он разработал соответствующую корпоративную систему защиты общения группы и прикрытия бесконтактного сбыта препарата через автоматизированные страницы месседжер. Также наркораспространители рекламировали свой товар на стенах зданий областного центра.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника областного главка полиции Николай Цап, в ходе проведения санкционированных обысков у подозреваемых были изъяты пакеты с психотропным веществом, готовым к реализации на сумму около миллиона гривен, денежные средства в сумме 27300 гривен, 2100 Евро, банковские карточки на имя участников группы, на которых хранилось около 75000 гривен, полученных злонамеренным путем.
Также правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых злоумышленники выходили на связь с потенциальными покупателями.
Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.