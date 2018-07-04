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 Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с "товаром" на миллион гривен. ФОТОрепортаж

В Херсоне сотрудники полиции изъяли наркотических средств на сумму около миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По данным ведомства, весной сотрудники управления противодействия наркопреступности областного главка полиции получили информацию, что жители областного центра занимаются сбытом психотропного вещества PVP и амфетамина. Как выяснили полицейские злоумышленники сбывали наркотические средства путем закладок в Херсоне с помощью SMS-мессенджера "Telegram" на одной из страниц в социальной сети.

Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с товаром на миллион гривен 01

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к распространению психотропного вещества причастен 24-летний житель Корабельного района. Как выяснилось, мужчина заказывал и получал наркотики по почте из одной из Восточно-Азиатских стран. Для распространения особо опасного психотропного вещества PVP и амфетамина на территории области злоумышленник подобрал нескольких граждан. Он разработал соответствующую корпоративную систему защиты общения группы и прикрытия бесконтактного сбыта препарата через автоматизированные страницы месседжер. Также наркораспространители рекламировали свой товар на стенах зданий областного центра.

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Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с товаром на миллион гривен 02

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника областного главка полиции Николай Цап, в ходе проведения санкционированных обысков у подозреваемых были изъяты пакеты с психотропным веществом, готовым к реализации на сумму около миллиона гривен, денежные средства в сумме 27300 гривен, 2100 Евро, банковские карточки на имя участников группы, на которых хранилось около 75000 гривен, полученных злонамеренным путем.

Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с товаром на миллион гривен 03

Также правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых злоумышленники выходили на связь с потенциальными покупателями.

Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с товаром на миллион гривен 04

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.

Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с товаром на миллион гривен 05
Полицейские задержали в Херсоне наркодилеров с товаром на миллион гривен 06
Фото: пресс-служба Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3074683
 
 
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... отняли товар и побежали продавать, пока его у них не отняли прокуроры....
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Все вірно, а мочити потрібно циганів, які залізо збирають
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До чого тут прокурори ? Є докази , чи тільки зраду розганяєш тут цілодобово !
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за що платять те і розганяє. Бо їм же ж за патріотизм не платять.!
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Взагалі вже пси Авакова знахабніли. Не дають бідним людям займатися бізнесом.
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А зрадофіли кажуть , що поліція погано працює 😀звичайно для них погано , бо постійно ловлять їх кураторів , то на наркоті , то на хабарах !
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ж.ліліпукське фсб кришує наркоторгівлю-продаж зброї та продаж людей по всьому світу Поліцейські затримали в Херсоні наркодилерів із "товаром" на мільйон гривень - Цензор.НЕТ 4433
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские задержали в Херсоне наркодилеров с "товаром" на миллион гривен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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