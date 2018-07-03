 Украинский политузник Клых находится в психиатрической больнице в Магнитогорске, чувствует себя лучше, - правозащитница Щур. ФОТО

Об этом написала российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Станислав Клых нашелся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня", - сообщила она.

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Правозащитница отмечает, что Клых чувствует себя лучше. "Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июля его сознание было спутано, речь "плыла", образы зашкаливали и казались Роману "фантазийно-бредовыми", то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки". Он попросил сменить камеру, т. к. его слишком тесная. Пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, едва дав прочитать, на прогулки водят редко…Попросил целый набор детской приключенческой литературы", - пишет Щур.

Ясно, что необходимо: во-первых - объективное обследование независимыми специалистами, во-вторых - допустить к нему Уполномоченного по правам человека Украины и психиатра международного уровня и - главное - немедленно отправить его домой", - резюмирует правозащитница.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

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Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие". Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.