 Военные восстанавливают мост автодороги Покровск - Бахмут - Михайловка, разрушенный НВФ в 2014 году, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как говорится в материале представителя мобильной пресс-группы оперативно-тактической группировки "Север" Евгения Силкина, опубликованного на сайте Минобороны, в первую очередь восстановление проводится на критически важных объектах, передает Цензор.НЕТ. Соответствующие мероприятия финансируются из областных и государственных бюджетов, а для их реализации привлекаются отдельные подразделения из состава Объединенных сил.

В частности, военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины ведут работы по капитальному ремонту мостов и путепроводов. Военные работают там, где из-за реальной угрозы отказываются работать любые другие подрядчики.

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Так, в октябре 2017 года силами 19-го отдельного мостового отряда 26-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта был восстановлен Томашевский автомобильный мост через реку Северский Донец, соединяющий Лисичанск и Рубежное. Томашевский мост был разрушен пророссийскими боевиками в 2014 году.

20 июня этого года состоялось открытие Троицкого моста, который находится в Попаснянском районе Луганщины. Этот мост, который находится вплотную к линии разграничения, был разрушен террористами в июне 2015 года.

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После Троицкого моста военнослужащие отдельного мостового отряда начали восстановительные работы на мосту автодороги Покровск - Бахмут - Михайловка. Этот объект был поврежден незаконными вооруженными формированиями еще в июле 2014 года. Но, этот участок путепровода имеет большой грузопоток как гражданского автотранспорта местных жителей, так и военной техники, которая задействована в операции Объединенных сил, поэтому ее восстановления очень важно.

Как сообщил командир 19-го отдельного мостового отряда полковник Василий Щербинин, по установленному плану работ военные строители должны разобрать и затем полностью восстановить три пролета моста, заменить две балки, а третью проверить на прочность и, в случае повреждения или заменить, или укрепить ее. Работы планируется проводить в соответствии с проектно-сметной документацией течение шести месяцев.

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"В настоящее время проведены работы по демонтажу перильного и барьерного ограждения, а также полностью снято мостовое полотно. Сейчас продолжаются работы по демонтажу балок пролетных строений", - сообщил Василий Щербинин.

Местные жители надеются, что все работы военные выполнят как всегда с высоким качеством и в соответствии с графиком.

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