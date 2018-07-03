 Порошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Глава Украинского государства призвал Патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии.
Петр Порошенко выразил надежду, что Сербская православная церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В сербском Новом Саде установят памятник Тарасу Шевченко. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин
Также читайте: Порошенко пожелал Сербии вступить в ЕС в 2025 году: "Такая же цель есть у украинского народа"Источник: https://censor.net.ua/p3074628
Врёт открыто и не краснеет.
Сербская церковь так поддерживает Украину, что аж благославит своих прихожан - сербских террористов убивать украинцев на Донбассе.
Лучше всех в Европе, живут протестантские страны, типа Швейцарии, Голландии, Германии...
На втором месте по уровню жизни в Европе, католические страны, типа Испании, Франции, Италии, Польши.
на третьем (последем) месте в европе- православные страны, типа Румынии, Болгарии, итд.
Из всех же православных стран, высший уровень жизни только в Греции.
Греки и те живут за счет подачек с ЕС....
Черчиль хотел и все Балканы включить в зону влияния западного мира, но советские войска уже стояли в там. А в Греции их не было.
Но вот если бы не Черчилль, то греки бы были в лагере авторитарных соцстран и зоне влияния совка... Вот тогда бы узнали все преслести коммунистического рая...
Жили бы сейчас на уровне, сателита рашки - например Армении, со средней зарплатой в 200 баксов...
А так, да... сейчас они получают бабки с Европы, от немцев, французов, итд... Имеют среднюю зарплату выше тысячи евро и в ус не дуют.
Говорят немцы скупили в Греции все, включая устричные плантации..., а что не смогли скупить, то обанкротили....
Вот такая вот дружная ЕС..... так что храните деньги не в евро, а в долларах...
стэцьку привет передавай.
Вносит туда прямо сейчас бациллу коррупции, лицемерия и подкупов....
Кстати у него может получится купить автокефалию для украинской церкви, если он реально захочет...
Такой же пройдоха, как и современные попы....- играют в карты на равных...
Это что же он должен пообещать пройдохам в рясах за томос? Трудно даже и представить.
Створення помісної церкви в Україні нарешті відновить історичну справедливість.
Про це сказав координатор громадської ініціативи "Стоп-Терор" Семен Кабакаєв в інтерв'ю "Обозревателю".
Вселенському патріарху Варфоломію І передали понад 500 листів від громадських об'єднань з України. Патріарх був вражений такою кількістю листів на підтримку надання Томосу українській православній церкві.
"Ідея поїздки належить мені. Коли президент України звернувся до Варфоломія І з проханням надати Томос помісній православній церкві в Україні, ми зрозуміли, що треба показати й підтримку громадськості. Ініціювали збір листів на ім'я Патріарха з цим проханням", - говорить волонтер.
Звернення, які передали Вселенському патріарху, представляють десятки тисяч громадян держави. Квапилися їх зібрати до наступного засідання Синоду.
"Акцію ми не проводили публічно, бо розуміли, що Росія протидіятиме. Вони ж уже робили спроби зібрати звернення вірян УПЦ МП і так само відвезти їх Вселенському патріарху. Але їм не вдалося. Хоча російська ФСБшна агентура провела інформаційну кампанію в Україні. Їхня спроба провалилася, бо вони заявили про 10 тисяч підписів вірян, а насправді кількість ледь досягла тисячі", - розповів Семен Кабакаєв.
Волонтер каже, що росіян не пустили на аудієнцію до Варфоломія через нахабність. Невдовзі Патріарх оголосив про тиск на нього і посилив охорону.
"Вони намагалися пролізти у резиденцію, хоча зустріч їм не призначали. Їх не пустили. Відмовили, бо така поведінка - недипломатична, неетична. Росія нахабно лізе у всі напрямки, які їй цікаві. Тут вона вирішила діяти звичним способом. Але обламалася трохи. І, гадаю, нічого у них не вийде. Ми розповіли Патріарху про проблему. Попросили про підтримку. Він може впливати на дуже багато процесів. Склалося враження, що у наступному місяці ми таки отримаємо Томос про автокефалію", - каже Кабакаєв.
За його словами, якщо українській церкві нададуть Томос, то майже вся московська громада разом із парафіями перейдуть під управління помісної церкви. Для Росії це буде страшний удар.
"Утворивши помісну церкву, ми закриємо канал духовно-політичного впливу на наших людей". Про це в інтерв'ю журналу "Країна" розповів релігієзнавець Олександр Саган. "Нарешті все стане на свої місця. Закінчиться абсурдна ситуація, коли священики працюють проти держави, в якій служать".