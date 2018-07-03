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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (15058) Сербия (213) православие (122)

 Порошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Глава Украинского государства призвал Патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии.

Петр Порошенко выразил надежду, что Сербская православная церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину.

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Порошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем 01

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Порошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем 02

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Порошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем 03

Также читайте: Порошенко пожелал Сербии вступить в ЕС в 2025 году: "Такая же цель есть у украинского народа"

Источник: https://censor.net.ua/p3074628
 
   
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Петр Порошенко выразил надежду, что Сербская православная церковь, как одна из старейших в христианском православном мире - поддерживала и будет поддерживать Украину.

Врёт открыто и не краснеет.
Сербская церковь так поддерживает Украину, что аж благославит своих прихожан - сербских террористов убивать украинцев на Донбассе.
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Существует прямая зависимость уровня жизни людей в стране, от преобладающей конфессии в стране.
Лучше всех в Европе, живут протестантские страны, типа Швейцарии, Голландии, Германии...
На втором месте по уровню жизни в Европе, католические страны, типа Испании, Франции, Италии, Польши.
на третьем (последем) месте в европе- православные страны, типа Румынии, Болгарии, итд.
Из всех же православных стран, высший уровень жизни только в Греции.
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Иннокентий beer - таких нет....

Греки и те живут за счет подачек с ЕС....
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Румыния, кацапню уже обощла, следующие - поляки, сербы, болгары, черногорцы далеко позади.
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Грекам просто тупо сильно повезло в своё время после окончания 2-й мировой войны и начале холодной войны, что Черчилль резко выступил перед Сталиным за вхождение Греции в западный мир, тем самым вырвав греков из лап совка.
Черчиль хотел и все Балканы включить в зону влияния западного мира, но советские войска уже стояли в там. А в Греции их не было.
Но вот если бы не Черчилль, то греки бы были в лагере авторитарных соцстран и зоне влияния совка... Вот тогда бы узнали все преслести коммунистического рая...
Жили бы сейчас на уровне, сателита рашки - например Армении, со средней зарплатой в 200 баксов...
А так, да... сейчас они получают бабки с Европы, от немцев, французов, итд... Имеют среднюю зарплату выше тысячи евро и в ус не дуют.
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Не поверите, но греки ненавидят немцев почему то, считают что немцы не дают Греции развиваться.
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буков - поверю...., общался тоже с ними....

Говорят немцы скупили в Греции все, включая устричные плантации..., а что не смогли скупить, то обанкротили....
Вот такая вот дружная ЕС..... так что храните деньги не в евро, а в долларах... Порошенко в Белграді провів зустріч із Патріархом Сербської православної церкви Іринеєм - Цензор.НЕТ 6279
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за здоровля кыРыло,небось,помолылысь...
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Бандюковичи, вы всегда выбираете своих потому и появились Кравчук, ... , Порошенко (Кличко), попробуйте включить мозги и отключите ОлигархТВ.
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ты меня бандюком обозвало?и мозги я никогда не отключал.
стэцьку привет передавай.
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Нашёл посредника между пуйлом и собой
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От сцуко! Перелогинился уже! Шо? Под украинским прокси забанили, гебнявый?)
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Люблю шавок)))лают,а покусать не могут
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Гыг, какой ты предсказуемый и унылый... впрочем как и все шавки своего воровского хозяина Рошена
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Надо ему уже отдохнуть. Надоел за сегодня. Встретился-обговорили-будет памятник-выразили надежду...
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Не-не, не спеши. А ленточки кто резать будет, а знаки со светофорами на дорогах открывать?
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Мощно поддерживают нас српски братушки, что в рясах, что без.
Порошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем - Цензор.НЕТ 4015
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Косовска Митровица это как раз Косово, оно в Сербию сейчас не входит, что то типа лднр.
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marina marinina - Петро в стане врага.... - нужно держать за него кулаки.....

Вносит туда прямо сейчас бациллу коррупции, лицемерия и подкупов....

Кстати у него может получится купить автокефалию для украинской церкви, если он реально захочет...

Такой же пройдоха, как и современные попы....- играют в карты на равных... Порошенко в Белграді провів зустріч із Патріархом Сербської православної церкви Іринеєм - Цензор.НЕТ 6272
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При пеце в любом стане нужно в первую очередь держать в поле зрения карманы и кошельки.
Это что же он должен пообещать пройдохам в рясах за томос? Трудно даже и представить.
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marina marinina - это да...., боязнь что он продаст за томос какой нибудь национальный интерес ради предвыборного пиара присуствует....
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ага,купить и на хлеб намазать...сама-то веришь в то шо настрочила?
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А что нельзя было Филарету встретиться с Сербским патриархом? Аки пчела наш порошенко! Везде , только не в теме про запрет офшоров и ответ за свою тотальную ложь.
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Филарет неканоничен. Хотя и пеця там неизвестно каким боком.
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"Росіяни намагалися пролізти у резиденцію. Їх не пустили" - волонтер розповів про зустріч із Вселенським патріархом

Створення помісної церкви в Україні нарешті відновить історичну справедливість.
Про це сказав координатор громадської ініціативи "Стоп-Терор" Семен Кабакаєв в інтерв'ю "Обозревателю".
Вселенському патріарху Варфоломію І передали понад 500 листів від громадських об'єднань з України. Патріарх був вражений такою кількістю листів на підтримку надання Томосу українській православній церкві.
"Ідея поїздки належить мені. Коли президент України звернувся до Варфоломія І з проханням надати Томос помісній православній церкві в Україні, ми зрозуміли, що треба показати й підтримку громадськості. Ініціювали збір листів на ім'я Патріарха з цим проханням", - говорить волонтер.

Звернення, які передали Вселенському патріарху, представляють десятки тисяч громадян держави. Квапилися їх зібрати до наступного засідання Синоду.
"Акцію ми не проводили публічно, бо розуміли, що Росія протидіятиме. Вони ж уже робили спроби зібрати звернення вірян УПЦ МП і так само відвезти їх Вселенському патріарху. Але їм не вдалося. Хоча російська ФСБшна агентура провела інформаційну кампанію в Україні. Їхня спроба провалилася, бо вони заявили про 10 тисяч підписів вірян, а насправді кількість ледь досягла тисячі", - розповів Семен Кабакаєв.
Волонтер каже, що росіян не пустили на аудієнцію до Варфоломія через нахабність. Невдовзі Патріарх оголосив про тиск на нього і посилив охорону.
"Вони намагалися пролізти у резиденцію, хоча зустріч їм не призначали. Їх не пустили. Відмовили, бо така поведінка - недипломатична, неетична. Росія нахабно лізе у всі напрямки, які їй цікаві. Тут вона вирішила діяти звичним способом. Але обламалася трохи. І, гадаю, нічого у них не вийде. Ми розповіли Патріарху про проблему. Попросили про підтримку. Він може впливати на дуже багато процесів. Склалося враження, що у наступному місяці ми таки отримаємо Томос про автокефалію", - каже Кабакаєв.
За його словами, якщо українській церкві нададуть Томос, то майже вся московська громада разом із парафіями перейдуть під управління помісної церкви. Для Росії це буде страшний удар.

"Утворивши помісну церкву, ми закриємо канал духовно-політичного впливу на наших людей". Про це в інтерв'ю журналу "Країна" розповів релігієзнавець Олександр Саган. "Нарешті все стане на свої місця. Закінчиться абсурдна ситуація, коли священики працюють проти держави, в якій служать".
Порошенко в Белграді провів зустріч із Патріархом Сербської православної церкви Іринеєм - Цензор.НЕТ 9042
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Вербанул Иренея. Нечестно играет на чужом поле. Надо новинскому бросать тяжелую работу в парламенте, и срочно лететь к Иренею со своими попами. Надеюсь в этот раз они уже не поедут с бейсбольными битами, а то опять не канонично получится.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Белграде провел встречу с Патриархом Сербской православной церкви Иринеем. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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