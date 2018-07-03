 Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

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Авария произошла на ж/д перегоне возле села Путиловка Великомихайловского района.

Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов, при этом 12 вагонов легли на бок, еще у 12-ти оторвало ходовую часть.

"На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", - подчеркивает полиция.

В настоящее время движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.