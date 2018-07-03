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Все про:железная дорога (1014) Одесская область (1507) поезд (643) ЧП (252)

 Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено. ФОТО

В Одесской области на железнодорожном перегоне сошел с путей грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

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Авария произошла на ж/д перегоне возле села Путиловка Великомихайловского района.

Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено 01

Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов, при этом 12 вагонов легли на бок, еще у 12-ти оторвало ходовую часть.

"На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", - подчеркивает полиция.

Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено 02

В настоящее время движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.

Источник: https://censor.net.ua/p3074613
 
 
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Ничего, Омельян гиперлуп достроит и заживем... Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено - Цензор.НЕТ 7082
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И при этом полным безстыдством выглядит вздор Омеляна при HyperLoop....
В стране НЕТ нормального подвижного состава, нет пассажирских вагонов с кондиционерами и туалетами, есть псевдоавикомпании с трижды списанными самолетами, а балаболы насмехаются над страной. Бездарная, потешная, вороватая "власть" и тут показала свою бездарность.
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"Отрезали головы и вырезали сердце": экс-боец рассказал о нечеловеческих пытках военными РФ
Экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш рассказал о пытках в российском плену, когда был схвачен во время выхода из Иловайска. Об этом он говорил на брифинге, где также присутствовали глава МИД Павел Климкин, председатель СБУ Василий Грицак, передает "Еспресо.TV". По его словам, в плену у боевиков украинские военные оказались из-за нарушения российскими офицерами договоренности. "В августе 2014 года, во время выхода из Иловайска, наше подразделение Нацгвардии попало в плен. Мы четко видели российские вооруженные подразделения, которые воевали с ними, нанесли им тяжелые потери, брали их в плен, а потом сами оказались у них в плену из-за неравенства сил. Нарушив наши личные договоренности с офицерами российской армии, когда мы сложили оружие, русские офицеры передали нас безоружных к террористическим военным группировкам ОРДЛО. Все пытки, которые мы испытали - пытки, голод, избиения - все, что мы видели в плену ОРДЛО, вся вина лежит на российских войсках - именно они нас туда передали", - сказал Кулиш. Он рассказал, какие зверства происходили в плену, и что делали оккупанты с ними. По его свидетельствам, доходило до вырезания сердца. "Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живы, есть случаи снятия кожи и много еще зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение - фото и видеофиксация тех событий", - добавил экс-доброволец. Как рассказывал бывший узник так называемой "ЛНР" Эдуард Неделяев, под пытками люди менялись кардинально. "В основном, избивают кулаками, резиновыми палками, пытают током. Машинка есть, производящая электричество. Цепляют один контакт к наручникам, другой либо к ушам, либо к гениталиям, начинают вращать и бить током". В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях."
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Ой, Мамма Мия! Серьезная авария. Ну, пока нет дождя, надо срочно спасать, то, что можно ещё спасти. Пока- можно. Одновременно, надо ведь и дорогу как-то открывать. А как это совместить? Короче- полный капец.
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Мда, бригаді добряче дістанеться за перевищення швидкості.
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Мало імовірно щоб машиніст перевищив швидкість. А якщо і перевищив, то або двіженці не видали попередження про дорожні роботи, а колійники щось робили таке, що можна було їхати не більше 15 або 25, він їхав 80. Не виключаю, що забув (бо інколи попередження, які видають машиністу про зниження швидкості бувають на двох листках мєлкім почерком), але імовірність такого дуже мала
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Не хе рово машиніст «превисив скорость». Хоча швидше за все або колія винна, або вагони. За весь час роботи машиністом жодного схода через перевищення швидкості не було. Було одне по Камєнской, але там через відмову гальм. Картина була приблизно такою ж, а швидкість, яку набрав поїзд на уклоні була здається 140. Так що причина в цьому сході сумнівна тому взнаю в машиністів
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.....ахренеть !!!! там вроде этот участок пару-тройку лет назад РЕМОНТИРОВАЛИ (((((???
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ушатать 24 вагона это НАДО постараться !!! омеляна ПРЕСУЮТ !!
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Кажуть що зараз, коли на залізниці відбуваються транспортні події,в телеграмах вимагають на дошках інструктажу публікувати схеми форматом не менше ніж А3.Найбільш досвідчені залізничники стверджують:потрібно на форматі не менше ніж А2 ! Кажуть як так зпобити,то на залізниці транспортних подій взагалі не буде.Може мають рацію?!
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Дурня. А якщо сход через те що відвалилася букса в вагоні яка там буде схема? Це якщо проїзд машиністом червоного та в складній ситуації, може схема щось дасть. Я знаю залізницю років 60 і були аварії і на жаль будуть
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Мій знайомий стверджує,що справа саме в форматі схеми на дошці інструктажу...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено. ФОТО
 
 
 
 
 
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