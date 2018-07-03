 Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Авария произошла на ж/д перегоне возле села Путиловка Великомихайловского района.
Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов, при этом 12 вагонов легли на бок, еще у 12-ти оторвало ходовую часть.
"На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", - подчеркивает полиция.
В настоящее время движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.
В стране НЕТ нормального подвижного состава, нет пассажирских вагонов с кондиционерами
и туалетами, есть псевдоавикомпании с трижды списанными самолетами, а балаболы насмехаются над страной. Бездарная, потешная, вороватая "власть" и тут показала свою бездарность.
Экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш рассказал о пытках в российском плену, когда был схвачен во время выхода из Иловайска. Об этом он говорил на брифинге, где также присутствовали глава МИД Павел Климкин, председатель СБУ Василий Грицак, передает "Еспресо.TV". По его словам, в плену у боевиков украинские военные оказались из-за нарушения российскими офицерами договоренности. "В августе 2014 года, во время выхода из Иловайска, наше подразделение Нацгвардии попало в плен. Мы четко видели российские вооруженные подразделения, которые воевали с ними, нанесли им тяжелые потери, брали их в плен, а потом сами оказались у них в плену из-за неравенства сил. Нарушив наши личные договоренности с офицерами российской армии, когда мы сложили оружие, русские офицеры передали нас безоружных к террористическим военным группировкам ОРДЛО. Все пытки, которые мы испытали - пытки, голод, избиения - все, что мы видели в плену ОРДЛО, вся вина лежит на российских войсках - именно они нас туда передали", - сказал Кулиш. Он рассказал, какие зверства происходили в плену, и что делали оккупанты с ними. По его свидетельствам, доходило до вырезания сердца. "Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живы, есть случаи снятия кожи и много еще зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение - фото и видеофиксация тех событий", - добавил экс-доброволец. Как рассказывал бывший узник так называемой "ЛНР" Эдуард Неделяев, под пытками люди менялись кардинально. "В основном, избивают кулаками, резиновыми палками, пытают током. Машинка есть, производящая электричество. Цепляют один контакт к наручникам, другой либо к ушам, либо к гениталиям, начинают вращать и бить током". В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях."