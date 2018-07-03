 Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.
В сообщении отмечается: "Во время встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович я призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Спасибо спикеру сербского парламента за конструктивную беседу и приглашаю госпожу Гойкович посетить Украину с визитом".
Они скоре признают что русскояпонскую войну развязали украинцы
Кароч, там неизлечимая болезнь клинической ватной упоротости.
г*споди, насколько же отвратительные такие свиные рожи "совок-стайл"(
Ага, как же, сербские отморозки - лучшие друзья рашистов, признают голодомор и даже свои преступления на Донбассе против украинцев... Ага.
Для справки, сербы уничтожили до полмиллиона боснийцев, хорватов, албанцев, словенцев во время развязанной ими войны на Балканах...
Сербы до сих пор не признали свои преступления - геноцид и этнические чистки. В частности в Сребренице, когда сербы тупо расстреляли 8 тысяч боснийцев, после захвата города.
Именно за эти преступления, запад и провёл военную операцию против сербов...
А Петюня похоже уже перекинулся в другой лагерь, в лагерь имперцев, террористов и преступников, связавшись с сербами...
Порошенко хочет "русского мира" в Украине и поэтому поехал к лучшим друзьям русни - сербам, договариваться о посредничестве с "русским миром" пуйла.
Серби гоніть цю паскуду зі своєї країни