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 Политика Украины
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Все про:геноцид (218) Голодомор (791) Порошенко (15058) Сербия (213)

 Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Во время визита в Сербию и встречи с председателем местного парламента президент Украины Петр Порошенко призвал Скупщину проголосовать за признание Голодомора актом геноцида украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В сообщении отмечается: "Во время встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович я призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Спасибо спикеру сербского парламента за конструктивную беседу и приглашаю госпожу Гойкович посетить Украину с визитом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин

Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор геноцидом украинского народа 01

Также читайте: Порошенко пожелал Сербии вступить в ЕС в 2025 году: "Такая же цель есть у украинского народа"

Источник: https://censor.net.ua/p3074584
 
 
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Так Сербия известный вассал Московии. Они не признают Голодомор
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Если к тебе приедет попрошайка что ты ему ответишь? Такой же ответ и получил этот персонаж
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тождественно...... евреи повинны в злодеяниях против украинского народа
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А я хряку верю,вин брешет як собака на новые ворота))))
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Свинорилий видно як завжди під шафе якщо не розуміє куди поїхав і кого закликає. Хоча це може бути просто прикриття,насправді втихаря проштовхувхує свій гімнобізнес
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ЩАЗЗЗ
Они скоре признают что русскояпонскую войну развязали украинцы
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Благое дело не делают грягными и вонючими руками. Этой падле уже и не знает как попиарится. И ему как то до лампочки на чем Его приливная рожа с загребущими руками по всей Украине разведена. Что сделал за 4 года только проспал что было сделано до него.
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У них российский перевернутый флаг с такой же курицей-мутантом еще и с короной на голове.
Кароч, там неизлечимая болезнь клинической ватной упоротости.
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да и рожа рядом с ПАПом как бы намекает на вырождение((

г*споди, насколько же отвратительные такие свиные рожи "совок-стайл"(
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Это всё равно, если бы призвать гитлеровцев признать холокост во время войны и сжигание людей ими в газовых камерах - геноцидом...
Ага, как же, сербские отморозки - лучшие друзья рашистов, признают голодомор и даже свои преступления на Донбассе против украинцев... Ага.
Для справки, сербы уничтожили до полмиллиона боснийцев, хорватов, албанцев, словенцев во время развязанной ими войны на Балканах...
Сербы до сих пор не признали свои преступления - геноцид и этнические чистки. В частности в Сребренице, когда сербы тупо расстреляли 8 тысяч боснийцев, после захвата города.
Именно за эти преступления, запад и провёл военную операцию против сербов...
А Петюня похоже уже перекинулся в другой лагерь, в лагерь имперцев, террористов и преступников, связавшись с сербами...
Порошенко хочет "русского мира" в Украине и поэтому поехал к лучшим друзьям русни - сербам, договариваться о посредничестве с "русским миром" пуйла.
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Как известно, за все надо платить. В связи с этим напрягает вопрос: призывая потомственных подхуйловников признать голодомор голодомором, что Петя предложил им взамен?
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Напрашивается вопрос - зачем и для чего ездил, если за тем, чтобы поставить памятник и признать голодомор, то это может и консул решить.
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Скот шиколядний, зараз ти створив в Україні голодомор та геноцид 2в1
Серби гоніть цю паскуду зі своєї країни
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Судя по всему, Украина уже настолько окрепла и чувствует себя на международной арене настолько уверенно, что начала активно отсекать союзничков от кацапии, и это хорошо))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО
 
 
 
 
 
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