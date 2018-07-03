 Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В сообщении отмечается: "Во время встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович я призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Спасибо спикеру сербского парламента за конструктивную беседу и приглашаю госпожу Гойкович посетить Украину с визитом".

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