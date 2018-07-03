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Все про:плен (1708) 57 отдельная мотопехотная бригада (26) наемники РФ (514) Решетилова_Ольга (13)

 Захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова. ФОТО

Захваченный воинами 57-й ОМПБр в плен террорист незаконных вооруженных формирований, гражданин Российской Федерации Покусаев Николай Анатольевич был осужден к четырем годам тюрьмы по ст. 258-3 УКУ, при том что данная статья предусматривает от 8 до 15 лет заключения. При этом в материалах дела никаких упоминаний о том, что наемник РФ задержан воинами 57-й бригады нет, а речь идет исключительно об подразделениях СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ольга Решетилова.

"Расскажу вам замечательную историю. 4 марта 2018 г. на официальной странице 57-й бригады было сообщение, что ее военнослужащие задержали гражданина Российской Федерации. Я эту историю очень хорошо помню, слышала ее от нескольких разных людей. Этот гражданин РФ прошел незамеченным мимо нашей линии обороны с оружием, потому что тогда между позициями двух батальонов бригады была дыра. Возможно, шли группой, но остальных сепаров успели отогнать. И вот остался этот гражданин РФ один, с оружием в тылу нашей бригады. Лазил он по тылам незамеченным неделю, пока не начал пухнуть с голода, заходил в местные магазины и пытался рассчитаться рублями. Офигевши продавщицы докладывали о такой аномалии военным. Ну те якобы его искали, но безрезультатно. А потом гражданин РФ, видимо, взвесил все за и против, и решил, что лучше попасть в плен, чем умереть от голодной холодной смерти и сам вышел на бойцов артиллерийского дивизиона 57-й ОМПБр. Они его накормили, допросили и передали СБУ", - рассказала она.

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"Все это время я пыталась выяснить фамилию этого гражданина РФ, и никак не могла понять, чего же его держат в такой тайне, и даже в бригаде не говорят. Но вчера я таки эту фамилию получила - и все стало понятно. Оказывается, это несчастье, гражданин РФ на имя Покусаев Николай Анатольевич, уже осужден Красноармейским судом Покровска по ст. 258-3 к ... четырем годам лишения свободы. При том, что эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет. Не знаю, откуда вдруг такая лояльность", - добавила волонтер.

"Более того, дело Покусаева было рассмотрено судом фактически за два заседания. При том, что в этом же суде эта самая коллегия уже почти три года рассматривает другое дело гражданина РФ Кимаковского. Но и это еще не все. Самое интересное - это обстоятельства, изложенные в приговоре. О 57-й бригаде там речь не идет, забудьте. Покусаев был задержан доблестной СБУ! Дословно: "Во время проведения контрразведывательных мероприятий, направленных на выявление и предотвращение террористических актов, деятельности незаконных вооруженных формирований и террористических организаций, сводной группой из состава сотрудников отдела АКРЗ и КЗВФ ОШ ЦУ СБ Украины в зоне проведения АТО", - выяснила Решетилова.

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"Служба безопасности Украины , признавайтесь, кто там получил премии и медальки за этого чудика, который сам пришел? Знаете, можно было бы смеяться, если бы эта бесконечная ложь, эта подмена понятий, это попытка выслужиться не были основой государственной политики ... Во всем. Печаль. Кому интересно, вот приговор. Хотя бы в список на обмен его внесите", - резюмировала волонтер.

Захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова 01
Захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова 02
Захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова 03

Источник: https://censor.net.ua/p3074569
 
   
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Этих тварей надо во Львове судить,а судей Донецкой и Луганской областей распустить.Возобновить работу судейского корпуса только после возврата Донбасса.
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Краще, цих гнид, в повному складі відправити на передову - жили як щури, може здохнуть, як люди.
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На Донбасі набирає обертів «снайперська війна», может украинские умельцы предложат что то лазерное,чтобы ослеплять российских снайперов, которые у нас отрабатывают практику снайперского боя ? Захваченный воинами 57-й ОМПБр в плен наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова - Цензор.НЕТ 3394
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Так он же ничего такого не сделал....на оффшорные бабки не посягал
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торговые партнеры же ж- нельзя их судить строго
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и премию как коболеву в пару миллионов выписали себе наверное трёхбуквенные...)
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Коболев с тебя лично долгу 2000$ в суде снял
как и с каждого украинца
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Коболев ничего не снимал ни с кого.
Снимала адвокатская контора, которая за это получила свой гонорар.
А Коболев получает из моих денег очень и очень большую зарплату - просто огромную по украинским меркам зарплату за свою работу и потому нехер ему грабить страну, выписывая себе нереальные премии за то, что он делает свою работу, за которую ему платят огромную зарплату.
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Не звизди лизун соєвих срак. Він просто виконав свої повноваження за які отримує зарплату
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откуда вас дебилов только набирают
в зрадофильные войска ВВХ
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Такі вироки потужно реформованого українського суду не карають за сепаратизм та тероризм, а заохочують їх..
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"осужден Красноармейским судом Покровска по ст. 258-3 к ... четырем годам лишения свободы. При том, что эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет. Не знаю, откуда вдруг такая лояльность" - 1501 рехворма.
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Небось, в школе где этот придурок учился, уже мемориальную доску к торжественному открытию готовят. Герой. У них такие.
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Как все гуманно, дальше только ненормативная лексика напрашивается.
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Судя по роже кацап рьяный, из дегенератов, такой мог еще лет 10 по лесам шляться и поезда наши под откос пускать, падла
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Если судья, осуждая по статье, по которой положено минимум 8 лет, дает 4 года - разве этот судья не превышает тем самым свою власть, подменяя собой ЗАКОН? Разве судебная власть имеет право менять законы??

Против этого судьи уже открыто уголовное дело? Или хотя бы дисциплинарное??
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Мы в рошении живем,тут со времен чучмы государство это мафия и круговая порука,вместо законов телефонное право.
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Отягчающие и смягчающие обстоятельства и делают эту вилку - от 8 до 15.
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Тут нет ничего про уменьшение срока. Либо освобождается, либо от 8 до 15.
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Тепер суддя має досидіти 4 роки за кацапа сам
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Был Покусаев, а стал Пососаев, потому и мало дали...насосал наверное льготу.
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А потом удивляемся,почему кацапы продолжают брать наших заложников и мучать их.Вот если бы это был какой то патриот получил бы по максимуму,а так все как и должно быть в стране рошении.
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За терроризм четыре года ? Почему не пожизненное , как в сша ? офигеть... Захопленого воїнами 57-ї ОМПБр у полон найманця РФ Покусаєва засуджено до 4 років в'язниці за статтею, яка передбачає від 8 до 15 років ув'язнення, - волонтерка Решетилова - Цензор.НЕТ 4613
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В кацапляндии 25 дают за недоказанную попытку, а у нас судьи к оккупантам очень лояльные.
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"Захваченный воинами 57-й ОМПБр в плен наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова" - ну, так же строго с православным нельзя, это же наш старший брат, и в СБУ об этом ещё не забыли, значит там много есть бывших, из человека легко сделать совка, но сложно сделать человека, да и женоподобный Грицак - креатура шоколадного Пахана, который своих не сдаёт.
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4 при минимальных 8?! Разницу пусть судья сидит на пальме.
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половину: 5 шт.$ - порошенківському судді, 5шт.$ - луценківському плокулолу.
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вот такая она хероическая шыкаладная гэбня.

а с кацапом я не понял, он что не на блохпосту дежурил и не подвозил продукты туда дамбасянам, и даже не охранял что нибудь?
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С нашими судами выход один-прежде чем сдавать в плен надо чтоб по дороге клиент случайно остался без глаза или с монтировкой в жопе(по своей неосторожности конечно)--а то всё равно отпустят или поменяют,а так хоть память останется......
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Сепар сепару глаз не выклюет. Наверное он как Маугли сказал судье заветное слово "мы с тобой одной крови"
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗахваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова. ФОТО
 
 
 
 
 
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