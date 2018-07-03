 Захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения, - волонтер Решетилова. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ольга Решетилова.

"Расскажу вам замечательную историю. 4 марта 2018 г. на официальной странице 57-й бригады было сообщение, что ее военнослужащие задержали гражданина Российской Федерации. Я эту историю очень хорошо помню, слышала ее от нескольких разных людей. Этот гражданин РФ прошел незамеченным мимо нашей линии обороны с оружием, потому что тогда между позициями двух батальонов бригады была дыра. Возможно, шли группой, но остальных сепаров успели отогнать. И вот остался этот гражданин РФ один, с оружием в тылу нашей бригады. Лазил он по тылам незамеченным неделю, пока не начал пухнуть с голода, заходил в местные магазины и пытался рассчитаться рублями. Офигевши продавщицы докладывали о такой аномалии военным. Ну те якобы его искали, но безрезультатно. А потом гражданин РФ, видимо, взвесил все за и против, и решил, что лучше попасть в плен, чем умереть от голодной холодной смерти и сам вышел на бойцов артиллерийского дивизиона 57-й ОМПБр. Они его накормили, допросили и передали СБУ", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом. ФОТОрепортаж

"Все это время я пыталась выяснить фамилию этого гражданина РФ, и никак не могла понять, чего же его держат в такой тайне, и даже в бригаде не говорят. Но вчера я таки эту фамилию получила - и все стало понятно. Оказывается, это несчастье, гражданин РФ на имя Покусаев Николай Анатольевич, уже осужден Красноармейским судом Покровска по ст. 258-3 к ... четырем годам лишения свободы. При том, что эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет. Не знаю, откуда вдруг такая лояльность", - добавила волонтер.

"Более того, дело Покусаева было рассмотрено судом фактически за два заседания. При том, что в этом же суде эта самая коллегия уже почти три года рассматривает другое дело гражданина РФ Кимаковского. Но и это еще не все. Самое интересное - это обстоятельства, изложенные в приговоре. О 57-й бригаде там речь не идет, забудьте. Покусаев был задержан доблестной СБУ! Дословно: "Во время проведения контрразведывательных мероприятий, направленных на выявление и предотвращение террористических актов, деятельности незаконных вооруженных формирований и террористических организаций, сводной группой из состава сотрудников отдела АКРЗ и КЗВФ ОШ ЦУ СБ Украины в зоне проведения АТО", - выяснила Решетилова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer. ФОТО

"Служба безопасности Украины , признавайтесь, кто там получил премии и медальки за этого чудика, который сам пришел? Знаете, можно было бы смеяться, если бы эта бесконечная ложь, эта подмена понятий, это попытка выслужиться не были основой государственной политики ... Во всем. Печаль. Кому интересно, вот приговор. Хотя бы в список на обмен его внесите", - резюмировала волонтер.





