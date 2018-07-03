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 Фоторепортаж
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 Молох "русского мира", бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Месяц бесплатного пиара

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский патриархат грозит "кровопролитием" в случае получения автокефалии УПЦ

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Диванные стратеги

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Отголоски величия

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Спортивная страна

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Роисся вперде!

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Сделано на россии

Молох русского мира, бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Молох "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3074568
 
 
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Вот это обычный дом Молох "русского мира", бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9577
А в некоторых городках и хрущевка - обычный!
Хотя все относительно. Для авакяна, гроси, луцика с коболевым и т.д. - это ночнушка наверное.
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Такие дома, как ты скинул, не строят со времен совка.
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Брехня.
Панельку и после 1991 го строили!
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Так, звичайні. Та не для москаля з Мухосранську.
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Не переймайтеся- тут просто йде гібридна війна.
І так- зубАжіння воно таке зубАжіння...)))
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а чо тебе записываться?ты уже давно диванный Молох "русского міра", бригада московського патріархату, диванні стратеги. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2649.а с тошнотой борись,негоже блювать где попадя...
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Ти протверезів вже..?
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О гыга язык из ж-пы пороха вынул и решил что то ляпнуть!
Но судя по запаху из рта - зубы не успел почистить!
Ты гыга сходи - почисть, о та знаешь профилактика кариеса. А то что тебе зарплату шоколадками выдают - совсем не способствует здоровью и уровню сахара! Порошенко пример того, что не надо жадничать и есть свою просрочку!
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Вести из Дурдома‏ @DurdomOnline 2 июл.

Был молодой, все не мог понять, почему не вылечиваются пациенты. Со временем понял - мозгов то у них нет, лечить нечего...
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На фотке "Диванные стратеги" дом на Героев Сталинграда.
В этих домах, в основном, живут люди с доходами, предполагающими, что подобной хренью им заниматься некогда и не интересно. Да и насрать им по большому счету.
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Чому їм має бути нецікавою смерть москалів..?
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Бо у них и так все пучком. И при Яныке было все нормуль. Шоб ты понимал, в тех краях один из котеджей самому Ялынковичу принадлежал.

Один из интереснейших парадоксов. Замшелый спальник и элитник разделяет только дорога. И за столько лет никому в голову не пришло прогуляться с вилами и факелами из спальника в элитку.
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Да вот уже лет 15-20, как там "сливки" обитают. Под домами весь цвет элитного автопрома расставлен. Но народ из спальника туда ходит тусить и фоткаться с чужими машинами.

А вы говорите "революция". Тут для проявления гражданской позиции по отношению к "ылите" достаточно коктейль ночью метнуть - и нифига.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМолох "русского мира", бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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