 Молох "русского мира", бригада московского патриархата, диванные стратеги. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский патриархат грозит "кровопролитием" в случае получения автокефалии УПЦ
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Роисся вперде!
Сделано на россии
Молох "русского мира"
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А в некоторых городках и хрущевка - обычный!
Хотя все относительно. Для авакяна, гроси, луцика с коболевым и т.д. - это ночнушка наверное.
Панельку и после 1991 го строили!
І так- зубАжіння воно таке зубАжіння...)))
Но судя по запаху из рта - зубы не успел почистить!
Ты гыга сходи - почисть, о та знаешь профилактика кариеса. А то что тебе зарплату шоколадками выдают - совсем не способствует здоровью и уровню сахара! Порошенко пример того, что не надо жадничать и есть свою просрочку!
Был молодой, все не мог понять, почему не вылечиваются пациенты. Со временем понял - мозгов то у них нет, лечить нечего...
В этих домах, в основном, живут люди с доходами, предполагающими, что подобной хренью им заниматься некогда и не интересно. Да и насрать им по большому счету.
Один из интереснейших парадоксов. Замшелый спальник и элитник разделяет только дорога. И за столько лет никому в голову не пришло прогуляться с вилами и факелами из спальника в элитку.
А вы говорите "революция". Тут для проявления гражданской позиции по отношению к "ылите" достаточно коктейль ночью метнуть - и нифига.