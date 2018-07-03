EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1056  10
Материалы по теме:
Все про:взятка (3905) Мариуполь (3526) порт (301)

 Один из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей морского порта Мариупольского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм получения неправомерной выгоды за выдачу документов, удостоверяющих личность и подтверждающих квалификацию моряков. В случае неуплаты незаконных средств руководитель умышленно затягивал сроки выдачи разрешительной документации.

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой Донецкой области задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете при получении очередной взятки в сумме трех с половиной тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщение должностному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детективы НАБУ проводят обыски в порту "Южный"

Один из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ 01
Один из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3074550
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗМІ вже писали про те, як у структурі Служби Безпеки України утворилося організоване злочинне угруповання, яке взяло під контроль контрабандні потоки найбільш активних митниць країни. Один из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ - Цензор.НЕТ 9667 Якщо коротко, ЗМІ пишуть, що в 2016 році, глава СБУ Василь Грицак (Vasyl Grytsak) продав за кілька мільйонів доларів депутату від БПП Грановському Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (главк «К»). Тоді ж новий «смотрящий» за главком «К» поставив керувати цим управлінням Павла Демчину - свого давнього знайомого і бізнес-партнера.На контрабанді іномарок Ігор Олексюк заробив $40 млн | Народна Правда Один из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ - Цензор.НЕТ 9667
 показать весь комментарий
 
 
Це вже було в порту Маріуполя, давай щось нове... там вже були барделі, конверти і т.п. Толку немає..кого посадили? Знову маячня?
 показать весь комментарий
 
 
Маловато что то..обычно баксов 500-600 выходило
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно. Тут какая-то провокация тупенькая. Серега бы поленился просто приподнять такие "деньги". Если бы они на полу валялись. Пузо не позволило бы. Вон оно(пузо), из-за спинки стула свешивается. А был ранее худой...
 показать весь комментарий
 
 
На фотке- Капитан Порта. Серега Поюровский. Мы с ним в одной поре РМУ им. Седова учились. Придурок, Серега. Повелся, на громкую должность. На бабло немалое. А зря. Нормальному человеку- в этой системе- не выжить. Знаю, о чем говорю. Вот и он не выжил, в итоге.
 показать весь комментарий
 
Был- нормальный, но с закидонами. Вечно пытался всё решить через какие-то задние двери, в пароходстве. А ввиду национальности правильной, был подобран ещё одним моим однокашником, той же национальности, который занял серьезный пост в Киеве, в Министерстве. Ну и- усажен на эту должность... А потом, того, киевского, с должности сняли... А Серега- остался... А теперь- вона как
 показать весь комментарий
 
 
Ты похоронную по нему погоди петь. Всё ему сойдёт, как с гуся. Просто на деньги похудеет.
 показать весь комментарий
 
Так я не пою похоронку, ни в коем случае. Понятно, на бабло полиняет, изрядно. Но и должности этой лишится. Я, например, даже знаю- кто там будет следующий. Не стану швыряться фамилиями. А то мой коммент, на одном ресурсе просто удалили. Хотя, я назвал всего-навсего имя- Игорь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх