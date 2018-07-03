 Один из руководителей Мариупольского морского порта организовал схему вымогательства взяток с моряков, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм получения неправомерной выгоды за выдачу документов, удостоверяющих личность и подтверждающих квалификацию моряков. В случае неуплаты незаконных средств руководитель умышленно затягивал сроки выдачи разрешительной документации.

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой Донецкой области задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете при получении очередной взятки в сумме трех с половиной тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщение должностному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

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