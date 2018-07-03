 Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

"Сегодня, 3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27 в Подольском районе столицы", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.

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В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

На месте происшествия работает 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется.

Информации о жертвах и пострадавших нет.





Фото: пресс-служба ГСЧС г.Киева