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Все про:Киев (16107) пожар (3252) ГСЧС (1598)

 Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле. ФОТОрепортаж

В Киеве на улице Межигорская, 27 горит трехэтажное полуразрушенное здание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

"Сегодня, 3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27 в Подольском районе столицы", - сказано в сообщении.

Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле 01

Спасатели установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.

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В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле 02

На месте происшествия работает 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется.

Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле 03

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле 04
Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле 05
Фото: пресс-служба ГСЧС г.Киева

Источник: https://censor.net.ua/p3074496
 
 
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Ну, теперь кто-то на "законных основаниях" начнет реконструкцию.
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...рушится старый Киев... -- как гриться: Раньше тут жили паны, а тяперь мы з мамкой!
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Так кому -то не терпится построить очередной говно-ТЦ, что аж заброшенное здание типа само-собой загорелось...Жаль, когда-то был красивый дом..
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Вон, домик классный стоит -- если его в середине не переделывали, а просто в порядок привели -- класс! Батя мой там жил -- в Эпоху Развитого Социализма...
Там всё родное, с 19 века -- сантехника -- просто чудо!... ...печи изразцовые, на газу... ...потолки до неба... ...лепнина художественная...

И молодость моя...*)

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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