 Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.
"Сегодня, 3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27 в Подольском районе столицы", - сказано в сообщении.
Спасатели установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.
В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
На месте происшествия работает 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Причина возникновения пожара выясняется.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
до речі на гуглі цей будинок не ідентифікується
хоча на панорамах от він
Там всё родное, с 19 века -- сантехника -- просто чудо!... ...печи изразцовые, на газу... ...потолки до неба... ...лепнина художественная...
И молодость моя...*)