 Сбежавший из зала Миргородского суда рецидивист Суржан задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Смотрите также: Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи. ФОТО

Особо опасного преступника задержали около 22 часов 2 июля на одной из улиц города Киева, когда преступник вышел на улицу из магазина.

Спецназовцы "Корд" среагировали четко и слаженно. Для беглеца появление полицейских было полной неожиданностью, поэтому оказать сопротивление он не успел.

Сейчас фигуранта доставили в спецучреждение. Продолжается следствие.