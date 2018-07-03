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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16107) побег (260) Нацполиция (7724) Полтавщина (427)

 Сбежавший из зала Миргородского суда рецидивист Суржан задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

40-летний беглец был задержан сегодня ночью оперативниками уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, работниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Смотрите также: Правоохранители Полтавщины задержали трех человек, которые помогли рецидивисту Суржану бежать из-под стражи. ФОТО

Особо опасного преступника задержали около 22 часов 2 июля на одной из улиц города Киева, когда преступник вышел на улицу из магазина.

Спецназовцы "Корд" среагировали четко и слаженно. Для беглеца появление полицейских было полной неожиданностью, поэтому оказать сопротивление он не успел.

Сейчас фигуранта доставили в спецучреждение. Продолжается следствие.

Сбежавший из зала Миргородского суда рецидивист Суржан задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3074470
 
   
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"Не долго фраэр танцевал". Однако не часто показывают хари задержаных, такое откровение !
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По данным пресс-службы полиции, разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, которого осудили за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ст. 187 (разбой), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Норм такой персонаж, в общем.
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ОТЛИЧНО СРАБОТАНО! В УКРАИНЕ СПЕЦСЛУЖБЫ РАБОТАЮТ!
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прибирають гівно за мусорами.
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а чё вся охрана того самого "суда" ещё на свободе???
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Молодцы!
ps-поймайте также, Петра Мальдивского- когда он будет драпать на Мальдивы...
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А вы нам пример подайте - своё "Ху@ло" поймайте, когда он из Москвы, чтобы избежать Гааги, побежит...
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Засунуть черенок Х**лу в *раку слабо ?
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Снизу вверх черенок совать, думаю, "немножко неудобно" - они же привыкли на коленях "бунтовать"...
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нужно не Xуйло ипать!
нужно кастрюлеголовых пиззздддить!
Ведь они порошенка и авакова привели во власть...
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Сначала "Горбатого" (плешивого), потом остальных.
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Президент Порошенко не зря заботится о наших внутренних органах. Отдача налицо.
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Чувак зі стержнем. По ходу сильний духом і тілом. Ху..йово що не тією стежкою пішов.
Спецам - благодарочка.
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вот паскудник, даже не захотел убегать, через забор прыгнуть, последний раз...…….!!!
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На народного депутата схожий. І не дивно, що він бандюган-рецидівіст
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСбежавший из зала Миргородского суда рецидивист Суржан задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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