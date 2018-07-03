 Сбежавший из зала Миргородского суда рецидивист Суржан задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Особо опасного преступника задержали около 22 часов 2 июля на одной из улиц города Киева, когда преступник вышел на улицу из магазина.
Спецназовцы "Корд" среагировали четко и слаженно. Для беглеца появление полицейских было полной неожиданностью, поэтому оказать сопротивление он не успел.
Сейчас фигуранта доставили в спецучреждение. Продолжается следствие.
Норм такой персонаж, в общем.
то точно
ps-поймайте также, Петра Мальдивского- когда он будет драпать на Мальдивы...
нужно кастрюлеголовых пиззздддить!
Ведь они порошенка и авакова привели во власть...
Спецам - благодарочка.