 Капитан порта Измаил Колесников награжден памятной медалью Дунайской Комиссии, - МИД. ФОТО

Капитан Колесников - многолетний руководитель порта Измаил, имеющий продолжительный стаж работы в отрасли (55 лет), в том числе капитаном дальнего плавания, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД. За добросовестный труд и высокий профессионализм Анатолию Колесникову присвоено звание "Заслуженный работник транспорта Украины", он награжден знаками "За значительный вклад в развитие государственного надзора за обеспечением безопасности судоходства", "За безаварийную работу 15 лет", "Почетный работник морского и речного транспорта"," Почетный работник транспорта Украины", Почетным знаком Измаильского городского совета "За заслуги перед городом", медалью "Ветеран труда", объявлялась Благодарность премьер-министра Украины за успешное проведение ледовой кампании.

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"Памятная медаль Дунайской Комиссии "За вклад в развитие дунайского судоходства" стала символом признания заслуг украинского капитана порта Измаил на международном уровне. Особенно ценным является то, что А.Колесников был награжден накануне профессионального праздника - Дня работников морского и речного флота, который в Украине традиционно отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Гордимся, что профессионализм украинских граждан получает международное признание и поздравляем Анатолия Ефимовича с заслуженной наградой!" - говорится в сообщении.

Отметим, что Дунайская Комиссия – международная межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в г. Белград 18 августа 1948 года.

Основными целями деятельности Дунайской Комиссии является обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и суверенными правами государств-участников Белградской конвенции, а также укрепление и развитие экономических и культурных связей этих государств между собой и с другими странами.

Членами Дунайской Комиссии являются Австрийская Республика, Республика Болгария, Венгерская Республика, Федеративная Республика Германия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Республика Сербия, Словацкая Республика, Украина и Республика Хорватия.

С 1954 года Комиссия размещается в г. Будапешт. Официальными языками Комиссии являются немецкий, русский и французский.