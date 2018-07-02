 В 79 городах Украины прошел фестиваль короткометражного кино "Открытая ночь" со спецпрограммой в поддержку Сенцова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор.Медиа.

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Программа "21-го дубля" состояла из шести подпрограмм - собственно, конкурса игровых, документальных и анимационных фильмов, программы проекта "Смотри украинское", внеконкурсной программы, специальной программы в поддержку Олега Сенцова и украинских пленников Кремля, программы "Кантер: помним" и ряда украинских трейлеров фильмов, которые, начиная с 26 июля, выйдут в отечественный прокат. В общем это 44 позиции.

Программа "Кантер: помним" возникла по предложению члена жюри, Мирослава Гая, председателя благотворительного фонда "Мир и Ко.", потому, что с Леонидом Кантером они не только были друзьями и учились вместе, неоднократно пересекались на фронте, где Леонид снимал документальные фильмы "Война за свой счет" и "Добровольцы Божьей четы". Впрочем, Кантер, который недавно трагически ушел из жизни, был вполне самодостаточный режиссер, чтобы представлять себя самостоятельно, что вполне засвидетельствовал проект "С табуретом к океану" и фильм "Миф", ряд телевизионных фильмов и репортажей.

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Ярослав Пилунский обоюдно с единомышленниками уже давно занимается проектами по распространению огласки незаконного задержания ФСБ и заключения украинского режиссера Олега Сенцова. Программа в его поддержку в рамках "Открытой ночи" - один из таких шагов. Далее, уже сегодня, 2 июля, на Олимпийском стадионе он с группой Babylon’13 и футбольными ультрас будет делать акцию "Олег, Украина с тобой!"... Для упоминания об Олеге на ночном кинофестивале выбрали отрывки не только из его фильма "Гамер", немой ленты Георгия Тасина 1926 года "Алим" Enjoy Валерия Балаяна 2017-го, а знаменитый и мощный его личный спич с картины "Процесс", слово, которое ему дали после вынесения дерзкого и преступного приговора в России.





