 Разрушение памятника Пушкину в Золочеве произошло вследствие естественных причин, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по естественным причинам – в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.
Информация правоохранителям поступила от коммунальщика около 9:00 2 июля. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.
Как сообщалось, мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст А.Пушкина, в результате чего тот получил значительные повреждения. Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил ряд повреждений при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.
Мэр также сообщил, что с депутатами горсовета недавно обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируется вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог."
Евгений Онегин.
Глава первая
Пушкин А.С.
А "Капітал" К. Маркса, на смітнику істріїї.
Основа його теорії, це засоби поділення суспільства, для завоювання влади.
Позора мелочных обид...
Согласно афро-американским авторам, особая связь поэта с Ариной Родионовной оказывается возможной именно благодаря черному цвету его кожи. Няню и ребенка объединяет ощущение обособленности. Другие черные авторы также пишут о том, что именно (негритянская) раса Пушкина сделала его выразителем души его (русского) народа. Так, Пушкин становится воплощением русского духа не вопреки тому, что он был негром, но благодаря этому обстоятельству. Томас Оксли утверждает, что именно «расовые черты» позволили Пушкину стать «первым писателем, выразившим душу [русского] народа. Он чувствовал биение его сердца».
То есть в представлениях негров США, негр Александр Сергеевич Пушкин и начал формирование русской нации среди рабов европейских колонизаторов.
В этом свете, кстати, и Революция 1917 года выглядит уже не столько социалистической, сколько национально-освободительным движением русских, против колониальной администрации европейцев и их прислужников-«мулатов» (интеллигенции и части разночинцев).
...в Нацполиции правильно сказали:
Даже природа восстала против казломордых.
Слава бандеровскому ветру!
Кто бы сомневался. Конечно ветром сдуло...