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Все про:Львовщина (1463) памятник (1780) Нацполиция (7717) Пушкин (21)

 Разрушение памятника Пушкину в Золочеве произошло вследствие естественных причин, - Нацполиция. ФОТО

Бюст писателя Александра Пушкина в районном центре Золочев Львовской области разрушился, по предварительным данным, в результате естественных причин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Смотрите: Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине. ФОТО

"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по естественным причинам – в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Разрушение памятника Пушкину в Золочеве произошло вследствие естественных причин, - Нацполиция 01

Информация правоохранителям поступила от коммунальщика около 9:00 2 июля. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщалось, мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст А.Пушкина, в результате чего тот получил значительные повреждения. Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил ряд повреждений при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Разрушение памятника Пушкину в Золочеве произошло вследствие естественных причин, - Нацполиция 02

Мэр также сообщил, что с депутатами горсовета недавно обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируется вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Источник: https://censor.net.ua/p3074394
 
 
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Українці з Вами, Катерино Георгієвно, категорично не згодні. І не тільки українці, а весь цивілізований світ. Пушкін - це зірка першої величини.
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хіба вона є представником цивілізованого світу, таке мелючи?
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для тебе зразок "Майн Кампф" та висрели Гебельса........коли книги на Хрещатику збираєшся палити?
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Поки що Українську Бібліотеку в Москві ліквідували....
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так там такі ж брати в Московії по розуму як і ті, що в Україні пам46ятник Пушкіну валили.....
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Додати до висновку що "відновленню не підлягає", - і закрити тему...
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А для чого цей кацапський мавр,онук раба, там потрібен?Він що-бував у Золочеві*?Якусь Ганну Керн там осіменяв?Так можна ще й всіляких Кулібкіних,Ламаносавів,Державкіних тощо мокшів напхати.
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Книги Гейне сжигали на площадях. Всем пофиг...
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вот и хорошо, все ж лучше, чем причина в виде вандализма.
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во, придурки, вже і до Пушкіна добралися, краще би економіку підняли, а не свою дурість показувати.....
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Не такой он и великий этот Пушкин, Шекспира на его место!
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"Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог."

Евгений Онегин.
Глава первая
Пушкин А.С.

А "Капітал" К. Маркса, на смітнику істріїї.
Основа його теорії, це засоби поділення суспільства, для завоювання влади.
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Вай-вай, які ви пане розумні, аж не по собі робиться. А оце ваше "А "Капітал" К. Маркса, на смітнику істріїї. Основа його теорії, це засоби поділення суспільства, для завоювання влади" - це ви звідкіля взяли?!!!! Здається, в "Капіталі" вивчається як створюється додаткова вартість, та дещо сказано про те, що капіталізм породжує силу, яка йому протистоїть? Щось ви пане чули дзвін та не знаєте де він.
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уровень нашей журналистики, прочитали на заборе и пишут.
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Буржуям не потрібен освічений народ, а то чого доброго і "Капітал" почне читати, а там і до творів Леніна добереться, краще вже всю літературу спалити та всі пам'ятники розвалити, а народу хватить для освіти і першого класу церковноприходської школи.
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Ти вже всі 55 томів гєніального наслєдія прочитав? Цитатники керманича Мао і Пол Пота ще собі прикупи - будеш ще грамотнішим.
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Кожен з цих Велетів (і Ульянов, і А.Гітлер, і Мао, і Пол Пот...) чітко знали, чого хотіли, ставили мету, організовували сили і засоби і досягали поставленої мети. Тому ознайомитися з їх "гєніальним наслєдієм" не завадило б нікому. Особливо шмаркатим терпилам: моралістам - пацифістам - гуманістам та ін. піхвостраждальникам.
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Ти заколупало вже своїми буржуями.Вішайся,комуняцький валянок.
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а що ж це панам буржуякам я не сподобався, чим не вгодив? Ну, звиняйте, підстилок у вас хватає, а я якось своїм розумом проживу, мені багато не потрібно, окраєць хліба є - і добре.....
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Все мое сказало злато все возьму сказал булат АС
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Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид...
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Началась охота на кучерявых. С лысыми покончили
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Я знаю точно, кто разрушил эту хуй и ню . В начале 90-х я встретил случайно одного мужика пожилого , слово за слово разговорились и он мне рассказал за тюрьму в этом самом Золочеви . Дело было в 1941 году когда только пришли немцы и открыли эту тюрьму и многие люди с Золочева и окрестности пошли искать своим родных . И он будучи подростком пошёл смотреть . Он мне рассказал как на дверях в этой тьюрми распяли батюшку , как Иисуса Христа, разрезали ему живот и в этот живот засунули викидиш , когда били женщин, у неё был викидиш . В камери где питали , перемешалось кровь с калом . На заднем дворе этой тюрьме был верит котлован , с тюрьмы была доска , на эту доску брасали труп , доска мартизировала и труп падал , то в одну , то в другую сторону . И это все делали русские так звание асвабадители . Много ещё мне говорил , кому интересно поищите и почитайте в интернете . Вот и духи этих людей и разрушают не чистое .
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«Пушкин научился русскому языку от своей няни, белой «мэмми» [негритянки-кормилицы] и рабов, работавших на плантации его отца». «Тридцать миллионов его русских собратьев, белых, содержались в жестоком рабстве», и, зная об их тяжелой участи, Пушкин сочувствовал мятежникам, «посвятившим себя делу свержения самодержавия и освобождения рабов».

Согласно афро-американским авторам, особая связь поэта с Ариной Родионовной оказывается возможной именно благодаря черному цвету его кожи. Няню и ребенка объединяет ощущение обособленности. Другие черные авторы также пишут о том, что именно (негритянская) раса Пушкина сделала его выразителем души его (русского) народа. Так, Пушкин становится воплощением русского духа не вопреки тому, что он был негром, но благодаря этому обстоятельству. Томас Оксли утверждает, что именно «расовые черты» позволили Пушкину стать «первым писателем, выразившим душу [русского] народа. Он чувствовал биение его сердца».

То есть в представлениях негров США, негр Александр Сергеевич Пушкин и начал формирование русской нации среди рабов европейских колонизаторов.

В этом свете, кстати, и Революция 1917 года выглядит уже не столько социалистической, сколько национально-освободительным движением русских, против колониальной администрации европейцев и их прислужников-«мулатов» (интеллигенции и части разночинцев).
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Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция. ФОТО
...в Нацполиции правильно сказали:

Даже природа восстала против казломордых.
Слава бандеровскому ветру!
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Вот если бы из-за "природных причин" рухнул еще крымский мост!
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Я й не знав, що пушкін був у Золочеві....
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разрушение постамента произошло по природным причинам....

Кто бы сомневался. Конечно ветром сдуло...
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Нахрен он нужен в Украине?... А теперь небось еще за бюджетные деньги и ремонтировать будут..
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Кто-то говорит, что мол "демократ" и вне политики. Почитайте "Клеветникам России" и все вопросы отпадут. Такое же козломордое чмо, как и нынешние. И в Украине им не место.
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Аяяяй свалили негра! И он теперь не пойдьот играть в волейбол. КакА пичаль! И нету других забот...
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Не подскажень где кефир для мозгов продается?
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якщо мозгів не має, то кефір непотрібений, тут вже випадок запущений - і психіатор не допоможе...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазрушение памятника Пушкину в Золочеве произошло вследствие естественных причин, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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