 Разрушение памятника Пушкину в Золочеве произошло вследствие естественных причин, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

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"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по естественным причинам – в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Информация правоохранителям поступила от коммунальщика около 9:00 2 июля. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщалось, мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст А.Пушкина, в результате чего тот получил значительные повреждения. Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил ряд повреждений при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Мэр также сообщил, что с депутатами горсовета недавно обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируется вынести этот вопрос на общественное обсуждение.