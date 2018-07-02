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Все про:Львовщина (1463) памятник (1780) Нацполиция (7717) Пушкин (21)

 Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция. ФОТО

Бюст писателя Александра Пушкина в районном центре Золочев Львовской области разрушился, по предварительным данным, в результате природных причин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Смотрите: Вандалы повалили памятник Пушкину на Львовщине. ФОТО

"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по природным причинам – в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция 01

Информация правоохранителям поступила от коммунальщика около 9:00 2 июля. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщалось, мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст А.Пушкина, в результате чего тот получил значительные повреждения. Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил ряд повреждений при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция 02

Мэр также сообщил, что с депутатами горсовета недавно обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируется вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Источник: https://censor.net.ua/p3074394
 
 
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Якось дуже вчасно він зруйнований природними причинами.
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Меру славетного Золочіва терміново потрібно вкоротити язика..
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У тебя опять истерическая реакция на мой пост?
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Это была твоя провокационная истерия.
Аргумент убедительней, чем твой.
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Пройдись трішки пішки та подихай свіжим повітрям.. Я ж тебе не чіпав.. На що ти розраховував , пишучи мені нісенітницю?
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А кто это написал?

Леонид Днепр
Ти цим теж тут частенько грішиш..
02.07.2018 19:53
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А я вполне мирно разговаривал.
Кстати, я провоцирую и истерю когда спарашиваю - сколько у офшорного в офшорах или прошу говорить полностью - ДОР Лолита, как это выдал саакашвилевский Рустави-2 ?
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Ты мне здорово напоминаешь клиентов Андрея Полтавы. Такая же точно реакция на оскорбление хозяина.
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Ну, й куй на нього. А соєві вже верещать про "крайніх радикалів, завербованих фсб" Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7698
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Правильно, то, кто отвергает шоколад едят сою, именно они и устраивали истерику...
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Посольство Эфиопии выразило свою озабоченность.
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Нацполиция отморозилась, в лом искать вандалов: это было такое маленькое землетрясение, локальное, или невидимый смерч, или другое природное явление, типа старения.Пси. Это не правильно крушить памятники другу декабристов, которые против самовластия империи пошли на эшофот.
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софи - Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8257

http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1828/0454.htm

1828
ДРУЗЬЯМ

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
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Это уже не тот царь, они были против "злого" Александра и его брата Константина, а пришел "хороший" Николай, которого Палкиным прозвали. Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2029
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буков - ага.....

В этом вся династия арабчат Пушкиных....... - покусывали (не больно) императоров за ноги, когда лизали у трона их пятки...

Михалковы из этой категории... - последний из них сейчас путина славит....
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Землетрясение, тайфун, торнадо, извержение вулкана, сель, цунами???? Или Малый Тунгусский метеорит?
Када утром напесали сразу подумал терракт в исполнении ФСБ..А тут вон оно как......Бывает.
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Все может быть, у меня такой ветерок молодую мощную 10-летнюю яблоню месяц назад развернул вокруг своей оси, но не смог выдернуть с корнем, а тут бюстик незакрепленный.
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Как знать- как знать. С меня мичуринец никудышный Но, десятилетняя яблонька метра 3 будет в высоту?? Ну и крона в диаметре не меньше, а то и все 5. Вот и считай парусность яблони и головы поэта. Я,например, в эту туфту типа дождя с ветром не верю.
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Примерно так, но - яблоня в 1 метре от стены дома, что дает защиту и все равно скрутило.
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Никому не нужен Пушкин. Кстати, кто это? Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevskiy еще знают, Pushkin? Never heard about it.
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"В июле 1976 годаболее 4000 участников съезда Американского легиона собралось в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Это был 49-й ежегодный съезд организации. После того, как съезд благополучно завершился, участники вместе со своими семьями разъехались по домам. Через три дня после окончания мероприятия, а именно 27 июля 1976 года, один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекавшего подобно пневмонии. Ещё через три дня один из пенсильванских терапевтов обратил внимание на то, что трое больных пневмонией, которых он лечил, тоже посещали съезд Американского легиона. В тот же день медицинская сестра одной из окрестных больниц обнаружила похожее заболевание ещё у трёх участников съезда. Официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом, уже 2 августа 1976 года. К этому моменту умерли 18 легионеров. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось."

К чему веду? Тогда СМИ США, ещё до установления причин заболевания, разразились массой публикаций о "происках коммунистов"... А позже выяснилось, что причиной был мутировавший в системе кондиционеров грибок...
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шо, не фошысты и не биндеровцы разрушыли ? от блин ....
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Эта новость радует. Радует в том смысле, что это саморазрушение, а не работа вандалов.
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Дантесу нужно памятник поставить. Пристрелил придворную обезьяну.
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Народ, а вы знаете, что в России огромное количество памятников Тарасу Шевченко? И в Казахстане есть.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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