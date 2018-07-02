 Разрушение памятника Пушкина в Золочеве произошло вследствие природных причин, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по природным причинам – в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.
Информация правоохранителям поступила от коммунальщика около 9:00 2 июля. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства.
Как сообщалось, мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст А.Пушкина, в результате чего тот получил значительные повреждения. Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил ряд повреждений при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.
Мэр также сообщил, что с депутатами горсовета недавно обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируется вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Аргумент убедительней, чем твой.
Леонид Днепр
Ти цим теж тут частенько грішиш..
02.07.2018 19:53
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А я вполне мирно разговаривал.
Кстати, я провоцирую и истерю когда спарашиваю - сколько у офшорного в офшорах или прошу говорить полностью - ДОР Лолита, как это выдал саакашвилевский Рустави-2 ?
http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1828/0454.htm
1828
ДРУЗЬЯМ
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
В этом вся династия арабчат Пушкиных....... - покусывали (не больно) императоров за ноги, когда лизали у трона их пятки...
Михалковы из этой категории... - последний из них сейчас путина славит....
Када утром напесали сразу подумал терракт в исполнении ФСБ..А тут вон оно как......Бывает.
К чему веду? Тогда СМИ США, ещё до установления причин заболевания, разразились массой публикаций о "происках коммунистов"... А позже выяснилось, что причиной был мутировавший в системе кондиционеров грибок...