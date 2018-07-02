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Все про:алкоголь (1343) Днепр_город (2428) контрафакт (166) ГФС (2643)

 Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области разоблачили подпольный цех, где незаконно изготавливали фальсифицированный сидр и эль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины было установлено местного жителя, который на территории областного центра наладил незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных алкогольных
напитков, изготовленных из недоброкачественного сырья, с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство. Алкогольные напитки (сидр и эль) разливались в кеги емкостью по 30 л и 50 л. Сбыт незаконно изготовленных фальсифицированных подакцизных
товаров фигурант осуществлял через оптовые склады и сеть продовольственных магазинов на территории города Днепра.
Транспортировка фальсифицированных подакцизных товаров из подпольного цеха в складское помещение осуществлялась на
автомобиле "ГАЗ". В дальнейшем с территории оптового склада фальсификат реализовывали одной из розничных сетей города.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата, а также в автомобиле, которым указанную продукцию перевозили. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение оборудование, автомобиль и алкоголь на сумму около 2,5 млн. грн. Из них подакцизных товаров общей стоимостью более 2,1 млн. грн., в т.ч. 318 дал. спирта, 1910,6 дал. фальсифицированных алкогольных напитков.

Продолжаются следственные действия.

Также смотрите: Налоговики изъяли на Ривненщине фальсифицированный алкоголь на 1,9 млн грн. ФОТО

Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн 01
Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн 02
Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн 03
Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн 04
Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн 05
Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн 06

Источник: https://censor.net.ua/p3074391
 
 
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Дебилы у власти не понимают ,что при таких заоблачных ценах на водку левый алкоголь будет литься морями и реками ,не зря же по статистике за год снизилось производство легальной водки почти вдвое ,или эти придурки думают,что люди стали вдвое меньше пить ...
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Патамушта при владі совки, а який у них менталітет всім відомо: атнять і подєліть.
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Ну совки-не совки а мудаки они знатные Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 1020,но вот отнимать уже нечего ,всё давно отнято... Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 1020
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На первой фотке кеги - идеальные бойлеры для самогонного аппарата,если из нержавейки. У меня такой,на 15,5 галлонов.
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С каждым годом подделки в алкогольной (и табачной) отрасли становятся всё качественнее и качественнее. Китай в этом весьма преуспел, и мы семимильными шагами идём по его стопам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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