 Подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции ликвидирован в Днепре. Изъято продукции на 2,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины было установлено местного жителя, который на территории областного центра наладил незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных алкогольных

напитков, изготовленных из недоброкачественного сырья, с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство. Алкогольные напитки (сидр и эль) разливались в кеги емкостью по 30 л и 50 л. Сбыт незаконно изготовленных фальсифицированных подакцизных

товаров фигурант осуществлял через оптовые склады и сеть продовольственных магазинов на территории города Днепра.

Транспортировка фальсифицированных подакцизных товаров из подпольного цеха в складское помещение осуществлялась на

автомобиле "ГАЗ". В дальнейшем с территории оптового склада фальсификат реализовывали одной из розничных сетей города.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата, а также в автомобиле, которым указанную продукцию перевозили. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение оборудование, автомобиль и алкоголь на сумму около 2,5 млн. грн. Из них подакцизных товаров общей стоимостью более 2,1 млн. грн., в т.ч. 318 дал. спирта, 1910,6 дал. фальсифицированных алкогольных напитков.

Продолжаются следственные действия.

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