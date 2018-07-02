 Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал местный житель Сергей Звирык, опубликовав соответствующие фотографии.

"И снова о на болевшем! Трасса Очаков-Николаев, выезд на Одесскую трассу! Одну яму из-за которой была авария, "Tолстые Дяди" заделали! А вот ямы, которые не далеко от того места! Мне интересно, вы на вертолётах все уже летаете из Очакова в Николаев? Не видите ситуацию? Сейчас курортный сезон, вы что, ждете, чтобы люди, которые впервые будут ночью ехать в Очаков, там слегли? Хватит хари отжирать, снимите розовые очки, вы своим бездействием доведете до летальных последствий!" - написал он.

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Публикация вызвала резонанс среди пользователей. Некоторые констатировали, что на одесском направлении в области дорог практически нет, а есть лишь опасные для жизни "направления".

Напомним, 3 мая сообщалось, что в Николаевской области на трассе от очаковского поворота к селу Каменка произошло масштабное ДТП: столкнулись автомобиль ВСУ, зерновоз и маршрутка. В результате присшествия пострадали более 10 человек: водители зерновоза и маршрутки, а также пассажиры.

Причиной происшествия стало плачевное состояние трассы. Микроавтобус ВСУ ехал со стороны Очакова в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой, и в этот момент сзади микроавтобус "догнал" грузовик DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом.