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Все про:дороги (1643) Николаев (1093)

 Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков. ФОТО

Автодорога из Николаева в Очаков находится в негодном для езды состоянии, а бездействие властей и коммунальщиков в вопросе ремонта может стоить людям жизней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал местный житель Сергей Звирык, опубликовав соответствующие фотографии.

"И снова о на болевшем! Трасса Очаков-Николаев, выезд на Одесскую трассу! Одну яму из-за которой была авария, "Tолстые Дяди" заделали! А вот ямы, которые не далеко от того места! Мне интересно, вы на вертолётах все уже летаете из Очакова в Николаев? Не видите ситуацию? Сейчас курортный сезон, вы что, ждете, чтобы люди, которые впервые будут ночью ехать в Очаков, там слегли? Хватит хари отжирать, снимите розовые очки, вы своим бездействием доведете до летальных последствий!" - написал он.

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Украинцы возмущены смертельными ямами на дороге из Николаева в курортный Очаков 01
Украинцы возмущены смертельными ямами на дороге из Николаева в курортный Очаков 02

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Публикация вызвала резонанс среди пользователей. Некоторые констатировали, что на одесском направлении в области дорог практически нет, а есть лишь опасные для жизни "направления".

Украинцы возмущены смертельными ямами на дороге из Николаева в курортный Очаков 03

Напомним, 3 мая сообщалось, что в Николаевской области на трассе от очаковского поворота к селу Каменка произошло масштабное ДТП: столкнулись автомобиль ВСУ, зерновоз и маршрутка. В результате присшествия пострадали более 10 человек: водители зерновоза и маршрутки, а также пассажиры.

Причиной происшествия стало плачевное состояние трассы. Микроавтобус ВСУ ехал со стороны Очакова в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой, и в этот момент сзади микроавтобус "догнал" грузовик DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом.

Источник: https://censor.net.ua/p3074374
 
 
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путин бОмбит, ну и гад, сзади лезет Шоколад)
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если бы это был только один кусок такой отреформированной шыкаладной дороги. По югу, и Херсонская и Одесская и Николаевская область так выглядят.
вопрос к гнойному осе. Ося. Где деньги на потужный ремонт и строительство дорог делись?
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Крым пуст,вот и наши дорожники хотят показать что и у нас пустые пляжи а это уже не безответственность а саботаж.
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Тю! А Гройсман говорил, что все дороги отремонтированы. Я ему верю. А это фото, я думаю, нафотошопили подлые наймиты Кремля, чтобы очернить Владимира Борисовича.
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Может как и на расее - Абама? Там со своей Анакондой весь асфальт перегрыз, а теперь сюда на свеженький гройсмановский переметнулся.
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В этом году Вальцман всё украл заранее. Всё украдено до нас.
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Вы ямами возмущены?... Вот если бы только не было ям...
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Ну ничего ,надо потерпеть ,война ведь .... Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков - Цензор.НЕТ 8455вот победим вату ,тогда и ям не будет .... Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков - Цензор.НЕТ 8455
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в смысле потерпеть? нимерович, ты что методички попутал со свинособачьими берестами.
Украинцы не крысьчане терпеть не будут.
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Будут,будут ,если стерпели тарифы,цены,вояж мальдивский и сейшельский ,то УСЁ стерпят ... Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков - Цензор.НЕТ 2381
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Ну ясное дело ,то что Грося с Пэтей воры в этом я виноват а как же иначе ... Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков - Цензор.НЕТ 1272
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То, що ви прославляли совок і казали про відсутність дефіциту у ті часи читали форумчани.
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Так і в Київській області, а я їхав сьогодні у напрямку Чернігова і далі дорога теж ніяка!
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Тю,как же такое возможно апосля блястящих рехформ ???
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Але бачив і нову відремонтовану частину дороги.
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Я тоже видел ,в одном американском фильме ... Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков - Цензор.НЕТ 2198
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Після того сильного дощу бачив і це було сьогодні. До речі, в самому Чернігові дороги кращі за київські.
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А ты ту часть видел ещё до дождей или уже после ???
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Значит срочно нужно вызывать лолиту и открывать новый дорожный знак.
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Там есть такой губернатор-савченко. На его рыло только глянь-и понятно что дорог не будет в ближайшее время. А пэце нравится такой "хозяйственник".
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Вот тока не надо говорить шо это Парашенко с Гнойцманом этих ям наделали. Они спят и видят что бы еще в Украине наделать !!!

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ямы не винницкий юденрат делал, а дальнобой тяжеловоз, это факт. Но деньги на ремонт дорог он украл, и уже 4 год ворует.
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как где? вон вдоль деревьев ямы - это и есть дороги юга.
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Дороги там нема, але дурнів повно. От так і живуть😯
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Да что там осталось отдыхать почти 2 месяца. Скоро снег выпадет и дороги появятся без ям.
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вообще пусть зимой отдыхать приезжают когда ям нет
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Всегда когда вижу такие дороги хочется посадить Гросю, голову автодора и покатать их єтак 40-50 км в час на таком возике
Украинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков - Цензор.НЕТ 9847
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Что-то много инфы поперло о проблемах туроператоров, если уж речь зашла об отдыхе, а не только о дороге. Так я вот к чему: все помнят крутейший обвал гривны в августе 1998-го? На 300%, в одночасье. А у меня тогда друг был туроператором. И вот в июле начались проблемы... А в августе он просто ствол достал и всё захотел решить просто. Женя вымолила не делать этого. Родители квартиры продавали, всё было. Кое-как выкарабкался. А десятки и сотни других- нет! Не свезло им. Так я к тому, что я тогда запомнил: вся беда началась с туроператоров. Дай Бог, чтобы я ошибался и этот пример 20-ти летней давности- был просто случайным совпадением...
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я не помню чтобы у нас такой обвал был. Но хорошо помню когда у русни дефолт случился и сразу их папирцы обесценились то помно как богатая русня по кустам возле вокзалов ночевала и просила пожрать по гадюшникам.
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Ну, да, у них это началось на пару дней раньше. А у нас тогда вышло, что гривна улетела с 1,60 до 4,50. Я тогда пытался тоже кое-что на берегу замутить... Но- обжегся, на этом скачке. Более- не рискую.
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кто-то скулил что немцы славян считают вторым сортом - вот в новости и один из ответов, почему они еще оооочень большой комплимент делают.
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До войны,в 2010-м, приезжали к нам родственники из рашки, которые теперь-не родственники. Везли этих не родственников в курортный Очаков, по этой дороге, на джипсике, не паркетном. Я, честно, молилась. Ужас и смертельные ямы. Восемь лет тому назад.
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А вот не надо, ГНОЙсман сказал что уже застелил асфальт до Луны и не хер трындеть!!!!!!!!!!!!!
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вот при яныке бфли дороги так дороги!

Вообще конечно странно что у нас в основном ремонтируют дороги на западе.
Прям заговор какой-то
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Днепр- Запорожье, 89 км полностью отстроены заново.
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та там и было терпимо. Вот в чем беда. Еще постояло бы.
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на западе тоже не особо Ивано-франковская там тоже пздц
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То был кровавый диктатор, а сейчас справедливая европейская власть! Ты ещё доллар по 8 вспомни!
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Местные власти не чухаются, а у поклонников Сраки с Бубликом виноват Порошенко.
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Кто губернаторов на области ставит? Папа Римский?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинцы возмущены "смертельными ямами" на дороге из Николаева в курортный Очаков. ФОТО
 
 
 
 
 
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