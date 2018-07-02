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Все про:сигареты (523) Хмельницкий (284) ГФС (2643)

 Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области изъяли крупную партию табачных изделий иностранного производства, незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины, которые были предназначены для дальнейшей розничной продажи.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" на одном из рынков областного центра установлен факт хранения с целью дальнейшей реализации табачных изделий иностранного происхождения без марок акцизного налога установленного образца, импортируемых в Украину вне таможенного контроля.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 34 тыс. 970 пачек сигарет на сумму почти 1,2 млн. грн. Относительно правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 164-5 КУоАП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигареты иностранного производства, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, стоимостью почти 3,3 млн грн изъяли в Киеве. ФОТОрепортаж

Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого 01
Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого 02
Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого 03
Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого 04
Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого 05
Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого 06

Источник: https://censor.net.ua/p3074373
 
   
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Придется дороже платить за сигареты...
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"Партия контрабандных сигарет" - хороша назва для нової політсили під вибори, ще можете "Блок лівака спиртзаводів" в коаліцію взяти.
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на любому базарі продаються сигарети без акцизних марок ...хоч "молдавські" хоч "білоруські" ...цього тільки сліпі не бачать ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПартия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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