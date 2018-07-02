 Партия контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн грн изъята на рынке Хмельницкого. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" на одном из рынков областного центра установлен факт хранения с целью дальнейшей реализации табачных изделий иностранного происхождения без марок акцизного налога установленного образца, импортируемых в Украину вне таможенного контроля.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 34 тыс. 970 пачек сигарет на сумму почти 1,2 млн. грн. Относительно правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 164-5 КУоАП".

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