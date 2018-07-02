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 Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 июля на Соборной площади в Черкассах сотни горожан попрощались с погибшим на Светлодарской дуге бойцом Геннадием Евгеньевичем Немцовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ВІККА.

Геннадий Евгеньевич Немцов родился 09.02.1969 года в Черкассах. В 1986 г. окончил 10 классов школы, после чего поступил в Черкасский техникум электрификации (сейчас - политехнический техникум). С 1987 по 1989 годы проходил срочную службу, а по возвращению из армии закончил учебу в 1991 году, получив специальность "техник-электрик".

Работал работал профессиональным фотографом в коммунальном городском предприятии ритуальных услуг. 14.07.2015 года был мобилизован в ряды ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Геннадий Немцов погиб на Светлодарской дуге 28 июня. ФОТО

Старший сержант, командир отделения снайперов 128-й отдельной горно-пехотной бригады, в которой он прослужил до 24.10.2016 года, когда он был демобилизован. Мужчина вернулся домой, но война не закончилась, потому 02.04.2018 года он подписал контракт. Старший сержант, снайпер 72-й отдельной механизированной бригады погиб 28 июня в 23:30 в районе Светлодарской дуги во время боя с наемниками РФ.

Остались мать, жена, сын и дочь.

Также читайте: В понедельник Черкассы простятся с погибшим на Светлодарской дуге бойцом 72-й ОМБр Геннадием Немцовым

Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 01
Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 02
Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 03
Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 04
Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 05
Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 06
Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах 07

Источник: https://censor.net.ua/p3074368
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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