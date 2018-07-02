 Украинского воина Геннадия Немцова провели в последний путь в Черкассах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ВІККА.

Геннадий Евгеньевич Немцов родился 09.02.1969 года в Черкассах. В 1986 г. окончил 10 классов школы, после чего поступил в Черкасский техникум электрификации (сейчас - политехнический техникум). С 1987 по 1989 годы проходил срочную службу, а по возвращению из армии закончил учебу в 1991 году, получив специальность "техник-электрик".

Работал работал профессиональным фотографом в коммунальном городском предприятии ритуальных услуг. 14.07.2015 года был мобилизован в ряды ВСУ.

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Старший сержант, командир отделения снайперов 128-й отдельной горно-пехотной бригады, в которой он прослужил до 24.10.2016 года, когда он был демобилизован. Мужчина вернулся домой, но война не закончилась, потому 02.04.2018 года он подписал контракт. Старший сержант, снайпер 72-й отдельной механизированной бригады погиб 28 июня в 23:30 в районе Светлодарской дуги во время боя с наемниками РФ.

Остались мать, жена, сын и дочь.

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